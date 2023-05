L’influenceuse américaine Victoria Paris est suivie par 1,7 million de personnes sur TikTok. Elle a incité ses fans à spammer Air France sur les réseaux sociaux, après que la perte de son bagage par la compagnie aérienne.

« Va te faire foutre, la France. Ils ont laissé mon putain de bagage à [l’aéroport] Charles de Gaulle, je le vois sur mon AirTag. […] Regardez, voilà où est mon sac. » Ces propos excédés sont ceux de Victoria Paris, une influenceuse new-yorkaise active sur TikTok depuis 2020. Dans une vidéo publiée sur la plateforme le 25 avril 2023, elle s’en prend à la compagnie aérienne Air France, qui ne lui a pas restitué son bagage après un vol. « Air France, rends-moi mes sacs maintenant », exige-t-elle en légende, en mentionnant la compagnie française.

Le lendemain, 26 avril, Victoria Paris a publié une autre vidéo, dans laquelle elle montre qu’elle a finalement pu récupérer son bagage intact. Mais, entre-temps, comme l’a raconté Business Insider le 17 mai 2023, il y a eu des péripéties. Les fans de cette influenceuse ont probablement contribué à accélérer les recherches de la valise égarée : Victoria Paris leur a demandé de spammer Air France sur les réseaux sociaux, afin de récupérer son bagage. Les followers se sont exécutés.

Victoria Paris est suivie par 1,7 million d’abonnés sur TikTok. Nombre de ces followers ont très rapidement répondu à son appel, en adressant à Air France des messages sur les réseaux sociaux.

Air France submergé par les abonnés de Victoria Paris sur TikTok et Instagram

Ainsi, sur plusieurs contenus publiés par les comptes officiels d’Air France, on retrouve encore aujourd’hui (à la date du 18 mai) certains des messages envoyés par les fans de l’influenceuse. Sous une vidéo publiée le 20 avril, vantant plusieurs destinations desservies par la compagnie, on peut lire des commentaires ajoutés le 25 avril, le comme : « Victoria needs her bag!!!!!! » (« Victoria a besoin de son sac »), « Where is @victoriaparis bags » (« Où sont les sacs de Victoria Paris »), « VICTORIA BAGS PLS ». Sur une autre vidéo TikTok d’Air France, présentant d’ailleurs une nouvelle collection de valises, on trouve aussi un commentaire, plus isolé, indiquant « GET VICTORIA’S BAG BACK!!!!! ».

Les abonnés de l’influenceuse se sont particulièrement acharnés sous une photo du compte Instagram d’Air France. Sur une publication du 20 avril, montrant une photo d’un vol de la compagnie au-dessus du Canada, on peut lire de multiples commentaires à la chaine. Comme un ironique : « Ils ont probablement jeté tous leurs bagages de l’avion en survolant l’océan Atlantique pour se rendre à Montréal » (traduit de l’anglais).

Après avoir finalement récupéré son bagage, Victoria Paris a encouragé ses abonnés à laisser d’autres commentaires sur les publications d’Air France, cette fois en guise de remerciement.

Tous les voyageurs n’ont pas à leur disposition une communauté de fans prête à inonder les compagnies aériennes de messages, pour espérer retrouver leur bagage égaré dans les aéroports. De tels incidents sont fréquents. Selon les données de la SITA (Société internationale de télécommunication aéronautique), il y a eu 26 millions d’incidents de bagages rien qu’en 2022. Pour rappel, un bagage est considéré comme perdu s’il n’arrive pas à la destination prévue dans les 21 jours suivant la date d’arrivée initialement actée.

