Electronic Arts a convenu avec Respawn, le studio en charge du développement, qu’il fallait encore quelques semaines de travail pour boucler la conception de Star Wars Jedi: Survivor. La sortie a été repoussée au 28 avril.

Les fans l’attendaient pour la mi-mars, il leur faudra finalement patienter jusqu’à la fin avril. La sortie de Star Wars Jedi : Survivor a été reportée de quelques semaines, a annoncé Electronic Arts, le studio qui éditera le titre. Ce délai supplémentaire est justifié par la nécessité de peaufiner l’expérience de jeu et chasser un maximum de bugs avant la commercialisation.

« Le prochain chapitre de l’histoire de Cal Kestis [le héros du jeu, NDLR] est terminé. Nous sommes maintenant entièrement concentrés sur la phase finale : la correction des bugs pour améliorer les performances, la stabilité, la finition et surtout l’expérience du joueur », lit-on dans le message du 31 janvier. EA a estimé qu’il lui fallait six semaines de plus pour achever ce chantier.

Cal Kestis a vieilli dans Survivor. // Source : EA

Patcher le jeu avant, et sans doute après

Forcément frustrant pour les fans, qui attendent non sans impatience la suite de l’excellent Star Wars Jedi : Fallen Order, ce décalage de dernière minute au 28 avril est un phénomène que l’on observe de temps à autre. Avant lui, des titres comme World of Warcraft : Shadowlands ou Cyberpunk 2077 ont été retardés pour la même raison : une finition insuffisante.

Malgré la prolongation qui vient d’être décidée par le studio américain, Star Wars Jedi : Survivor, dont le lancement est attendu sur PC, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, n’échappera sans doute pas aux premiers patchs post-lancement qui seront déployés dans les jours et les semaines après le 28 avril, à mesure que les joueurs et joueuses signaleront des soucis de gameplay.

L’expérience de jeu dans Survivor sera très proche de celle de Fallen Order : il s’agira d’un jeu d’action-aventure avec une vue à la troisième personne et des phases d’exploration et de plateforme. Les combats au sabre-laser seront bien sûr toujours là, avec la promesse de les rendre plus techniques encore — il y aura même une arme inspirée par celle de Kylo Ren.

L’intrigue de Survivor se déroule à la même période que la série Obi-Wan Kenobi. Les chevaliers Jedi qui ont échappé à la première purge ordonnée par l’Empereur Palpatine sont aujourd’hui traqués par des fanatiques. Cal Kestis, toujours avec ses compagnons rencontrés dans Fallen Order, devra y faire face et affronter, entre autres, un nouveau vilain.

L’année sera dense pour les fans de Star Wars. Outre la sortie de ce jeu vidéo, de nombreuses séries en prises de vues réelles ou en animation sont au programme. En particulier la saison 3 de The Mandalorian, le volume 2 de Visions, la mini-série Ahsoka et Skeleton Crew. Seule ombre au tableau : du côté des films, c’est pour l’instant la disette.

