Le dernier épisode de la saison 3 de The Mandalorian contient une séquence qui a une résonance particulière pour les fans des films Star Wars. Elle rappelle un combat mythique dans La Menace Fantôme.

Ça y est : la saison 3 de The Mandalorian s’est achevée. La série Star Wars diffusée sur Disney+ a conclu en beauté son nouvel arc avec un épisode impressionnant et plein d’action, signant une fin de saison digne des meilleurs moments de la saga cinématographique. Les nombreux évènements et rebondissements font que cet épisode, nommé Le Retour, sera très certainement l’un des plus appréciés des fans cette saison.

Parmi toutes les scènes d’action, une en particulier a retenu notre attention. Pendant la première partie de l’épisode, un combat entre le Mandalorien et plusieurs adversaires évoque une autre scène, épique, qui s’est déroulée dans un long-métrage de la saga. Attention, la suite de l’article contient des spoilers : ne lisez pas la suite si vous n’avez pas encore vu le dernier épisode.

Un passage qui évoque la bataille finale de La Menace Fantôme

Le passage en question est visible alors que Din Djarin et Grogu essaient de retrouver Moff Gideon. Seulement, l’endroit où il se terre est gardé par un mécanisme redoutable : des barrières laser. Si vous connaissez Star Wars, ces portes rouges ne vous ont sans doute pas laissés indifférents : elles ressemblent à celles que l’on peut voir dans La Menace Fantôme.

Les barrières laser dans The Mandalorian. // Source : Lucasfilm

Les barrières laser dans La Menace Fantôme. // Source : Lucasfilm

Il n’y a pas que l’architecture de ces barrières qui est similaire : les deux scènes de combat sont construites de façon semblable. Les adversaires sont par moments séparés par l’une des parois d’énergie, faisant de ces combats des moments intenses, mais entrecoupés de temps de pause.

Dans La Menace Fantôme, le maître Jedi Qui-Gon Jinn affronte Dark Maul et profite de ces accalmies forcées pour méditer. Dans The Mandalorian, Din Djarin tire profit de ce cloisonnement pour vaincre progressivement ses ennemis, évitant ainsi de se retrouver dépassé par leur nombre. Malin.

Le Mandalorien se sert de ces barrières pour ne pas affronter tous ces adversaires en même temps. // Source : Lucasfilm

Dans La Menace Fantôme, Qui-Gon Jinn s’était servi des barrières pour méditer et se reposer. // Source : Lucasfilm

Heureusement, les deux combats ne se concluent pas de la même façon dans la série et dans le film.

Dans La Menace Fantôme, Qui-Gon est tué d’un coup de sabre par Dark Maul, sous les yeux de son apprenti, le jeune Obi-Wan Kenobi, qui vengera son maître en battant le guerrier Sith. Dans The Mandalorian, grâce à l’aide de son droïde R5, Din Djarin parvient à se débarrasser de tous les gardes, presque sans une égratignure, et sans avoir à mourir sous les yeux de son apprenti Grogu.

