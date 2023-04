Warner Bros. a annoncé un nouveau jeu vidéo se déroulant dans l’univers Harry Potter. Il s’intitule Harry Potter : Champions de Quidditch et permettra de jouer des matches du célèbre sport de Poudlard.

Les fans d’Harry Potter ne savent plus où donner de la tête. Entre la sortie récente du jeu vidéo Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard et l’officialisation d’une série TV qui sera étalée sur plusieurs saisons, ils vont être rassasiés pendant longtemps. Et ce n’est pas fini : dans un communiqué publié le 17 avril, Warner Bros. a annoncé un autre jeu vidéo, baptisé Harry Potter : Champions de Quidditch et déconnecté de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Il sera disponible sur consoles et PC à une date inconnue.

Comme son titre le laisse deviner, Harry Potter : Champions de Quidditch s’appuiera sur le sport très populaire à Poudlard — et totalement absent dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard (il y a une justification narrative). Peu de détails ont été fournis sur le projet, mais on sait qu’il s’agira d’un « jeu multijoueur en ligne au rythme effréné ». Il est en développement depuis plusieurs années au sein du studio Unbroken Studios (qui travaille aussi sur Suicide Squad: Kill the Justice League).

Harry Potter : Champions de Quidditch // Source : Warner Bros.

Un jeu multijoueur Harry Potter dans la veine de Rocket League ?

La FAQ déjà accessible sur le site officiel ne dit pas grand-chose de plus sur ce Harry Potter : Champions de Quidditch. Elle insiste sur le caractère multijoueur de l’expérience, sachant qu’on pourra créer son personnage (et le personnaliser avec des microtransactions ?). Quand on regarde l’orientation artistique choisie (c’est très coloré et pétillant), il est difficile de ne pas penser aux mastodontes du jeu en ligne : Fortnite, Fall Guys et Rocket League, tous trois propriétés d’Epic Games. Le parallèle avec Rocket League est encore plus évident, puisqu’il sera question d’un sport qui n’existe pas dans la vraie vie.

Warner Bros. tient par ailleurs à éviter une éventuelle polémique liée à J.K. Rowling en précisant que l’autrice ne participe pas directement au développement (comme ce fut le cas pour Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, sans éviter l’appel au boycott). Même si Harry Potter : Champions de Quidditch s’appuie avec authenticité sur l’univers qu’elle a créé. « Tout en restant fidèle à la vision originale de J.K. Rowling, les développeurs de chez Portkey Games explorent un nouveau territoire en créant de nouvelles façons pour les fans de s’immerger dans le monde des sorciers », peut-on lire.

À noter qu’on pourra bientôt jouer à Harry Potter : Champions de Quidditch. Warner Bros. organise une phase de bêta les 21 et 22 avril, avec un accès limité. Pour s’inscrire, il faut se rendre à cette adresse, renseigner sa date de naissance, créer un compte WB et répondre à quelques questions sur son rapport au jeu vidéo. « Nous nous adressons aux fans et invitons les joueurs dans Harry Potter : Quidditch Champions pour nous aider dans cette phase de construction de l’expérience », indique David Haddad, président de Warner Bros. Games.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.