Face au succès de l’adaptation de Mario, Nintendo pourrait lancer son propre univers cinématographique. Et les (bonnes) possibilités sont nombreuses.

Avec Super Mario Bros. le film, Nintendo arrive comme un boulet de canon dans le domaine du cinéma d’animation. L’adaptation des aventures du plus célèbre des plombiers bat tous les records, au point d’effectuer le meilleur démarrage pour un film d’animation. Super Mario Bros. le film a ainsi généré plus de 377 millions de dollars dans le monde, selon Deadline. Un succès monstrueux pour ce film, même s’il ne nous a pas convaincus.

Nintendo pourrait tout à fait capitaliser sur ce succès pour se lancer dans la création d’un univers cinématographique d’envergure. À la manière du MCU chez Marvel, Nintendo pourrait réunir les licences les plus cultes de son catalogue. Et il y a de quoi faire : voici ce qu’on aimerait voir au cinéma, ces prochaines années.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Nintendo

The Legend Of Zelda, le plus attendu

Après Mario, nous pensons forcément à The Legend Of Zelda. Alors qu’un nouveau jeu arrive bientôt avec Zelda: Tears of the Kingdom, il faut peut-être se préparer à voir Link bientôt sur grand écran. Bien avant que le film autour de Mario n’arrive, c’était autour du héros d’Hyrule que les rumeurs se sont fait les plus insistantes. Selon des leaks, le studio Illumination est même déjà en train de travailler dessus. Il faut dire que la licence possède un univers au potentiel cinématographique indécent, qui ne cesse de s’étendre. Surtout, les différentes versions du personnage de Link donnent d’énormes possibilités. Même Shigeru Miyamoto y croit et a affirmé dans une interview pour Screen Rant « qu’il y aura des opportunités à l’avenir ».

Metroid, pour voir Samus dégommer tout le monde

C’est une série un peu moins cotée que Zelda ou Mario. Mais ça n’empêche pas les fans de la licence, née en 1986 avec un premier jeu sobrement appelé Metroid, de plaider pour une adaptation en film de cette saga qui met en scène Samus, une chasseuse de primes qui voyage à travers la galaxie. Un film d’animation sur cette licence serait en tout cas une belle réponse à l’aventure légère et familiale que peut-être Super Mario Bros. Le film. puisque l’univers de Metroid est l’un des plus matures de Nintendo. Le potentiel d’action et d’aventures, avec en prime une icône comme Samus pourrait également être une belle publicité pour la saga, qui cherche à attirer un nouveau public, notamment avec le remaster du jeu Metroid Prime.

Un personnage sous-exploité // Source : Nintendo

De plus, les possibilités sont vastes pour Metroid, qui peut aussi bien être adapté en film d’animation qu’en film live-action. Un projet du genre, dirigé par John Woo, a même émergé dans les années 2000 avant d’être annulé. La base est en tout cas là.

Luigi, juste pour flipper

Luigi est l’un des protagonistes de Super Mario Bros. le film et il pourrait aussi avoir droit à son propre film. D’abord secondaire dans l’univers Mario, Luigi est devenu, au fil des ans, l’un des personnages favoris des fans. Il a même eu droit à des jeux vidéos à son nom, comme Luigi’s Mansion. Si le dernier jeu de cette série est sorti en 2019, il serait très intéressant de revoir Luigi dans un film autour de l’univers horrifique de Luigi’s Mansion.

Le caractère froussard du jumeau de Mario pourrait être utilisé pour nous offrir un film d’horreur comique, similaire à un Ghostbusters ou à un Scary Movie. Imaginez un tel film pour Halloween.

Luigi’s Mansion 3 // Source : Nintendo

Kirby

À la vue des paysages de Super Mario Bros. le film, il est clair qu’un film autour de Kirby pourrait aussi marcher. Suivre la boule de poils la plus mignonne au cœur du Pays des Rêves serait assurément un plaisir visuel, qui plairait aussi bien aux adultes qu’aux enfants à la recherche d’univers aussi fantaisistes que celui de Kirby. Cette franchise de jeux vidéos dispose aussi d’un potentiel scénaristique conséquent, grâce aux pouvoirs de Kirby, qui promettent des séquences de combats créatives et aussi hilarantes que dans les jeux vidéos.

Qui veut voir la plus mignonne des boules de poils au ciné ? // Source : Nintendo

Super Smash Bros, pour un multivers fracassant

Et si en plus de donner à chaque personnage culte son propre film, Nintendo les réunissait tous au sein d’un seul et même projet ? Ce serait ambitieux, mais pas inenvisageable, puisque c’est le cheminement de la plupart des univers cinématographiques. Marvel l’a fait avec Avengers : Infinity War, qui était l’aboutissement d’une dizaine d’années de productions autour des super-héros de la Maison des idées. Nintendo pourrait s’en inspirer, puisque la firme japonaise a des dizaines d’univers et de personnages exploitables.

Des possibilités infinies // Source : Flickr

La série Super Smash Bros., qui regroupe en un seul jeu plus de 80 personnages issus du catalogue de Nintendo et d’autres grands éditeurs japonais comme Square Enix, en est l’exemple parfait. De Kid Icarus à Sephiroth, le cultissime antagoniste de Final Fantasy VII, en passant par Ryu de Street Fighter ou le Villageois d’Animal Crossing, les possibilités sont immenses. Et en plus, elles pourraient attirer les fans de toutes les licences de Nintendo, pour le plus grand plaisir de son porte-monnaie.

