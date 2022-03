Le futur nom de FIFA est éclaté au sol

Selon les informations du journaliste Jeff Grubb, le plus célèbre des jeux de simulation footballistique s’appellerait prochainement « EA Sports Football Club ». On ne sait pas encore quel serait le premier « FIFA » concerné.

La guerre entre Electronic Arts et la FIFA ne semble pas sur le point de se résoudre. Dans son émission GrubbSnax dédiée aux jeux vidéo, le journaliste Jeff Grubb a indiqué le 24 mars 2021 avoir appris de source sûre que FIFA deviendra « EA Sports Football Club » dans les prochains mois, avec comme nouveau surnom « EA Sports FC ».

L’officialisation de ce changement de nom serait imminente et permettrait à EA Sports, après des années de tension avec la FIFA, de reprendre le contrôle artistique sur sa franchise avec, pourquoi pas, des déclinaisons du jeu. EA Sports Football Club serait le nouveau nom de cette famille footballistique, et on le déteste déjà.

FIFA 22. // Source : EA Sports

Adieu le jeu officiel

Depuis plusieurs mois, on entend parler d’un conflit entre la FIFA et Electronic Arts. Le contrat qui lie les deux entités expire en novembre 2022 et la FIFA réclamerait 2,5 milliards de dollars pour une nouvelle licence de 10 ans. Une somme qu’EA refuse de payer, vu qu’il est désormais convaincu qu’il n’a plus besoin de la FIFA. Il souhaite faire ce qu’il veut du football, quitte à proposer des nouveaux mode d’arcade, et espère que la communauté footballistique le suivra.

Que penser du nouveau nom « EA Sports Football Club » ? À notre humble avis, il fera un tollé à son officialisation. Peu importe ce qu’en pense EA, les joueurs sont habitués à la marque FIFA et son heureux de jouer à un produit officiel, avec les compétitions et les joueurs. Selon le journaliste, EA pourrait tout de même sortir un dernier FIFA 23 avec la Coupe du monde masculine et la Coupe du monde féminine. Il prendrait ensuite son indépendance… et rabattrait les cartes face à PES, devenu eFootball. La fin du duopole le plus connu du monde jeu vidéo, après PlayStation et Xbox.