[Deal du Jour] La plateforme de streaming Molotov offre un an d’abonnement aux anciens abonnés de Salto. Ces derniers pourront accéder gratuitement à l’offre enrichie de la plateforme Molotov, après la fermeture du service de vidéo à la demande de TF1, M6 et France télévisions, effective le 27 mars.

C’est quoi, l’offre de Molotov ?

Si vous étiez abonné à Salto, vous avez jusqu’au 2 avril 2023 pour souscrire gratuitement et sans engagement à l’abonnement d’un an à Molotov Welcome, au lieu du prix habituel de 5,99 € par mois. L’offre est réservée à toute personne ayant été abonnée à Salto en février ou mars 2023, et n’ayant pas été abonné à Molotov l’année qui précède la souscription. Il vous faudra justifier de votre abonnement à Salto par une facture ou un mail de confirmation d’abonnement à votre nom.

Notez que passé un an, l’abonnement bascule sur l’offre classique de Molotov au prix de 5,99 euros par mois, mais vous pourrez résilier.

C’est quoi Molotov ?

Avec l’arrêt de Salto, vous vous demandez peut-être quelles sont les alternatives disponibles en France ? Molotov.tv est une plateforme vidéo de streaming qui permet de regarder les chaînes de la TNT sur votre téléviseur, votre ordinateur (PC et Mac) ou votre smartphone ou tablette, avec deux écrans HD en simultané. Le contenu est en HD et la qualité est globalement très bonne. L’interface est simple à utiliser et est dotée de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez, par exemple, créer une liste de chaînes favorites pour accéder rapidement à vos programmes. L’interface d’accueil vous montre alors les diffusions en cours sur vos chaînes enregistrées, ou sur les chaînes auxquelles vous avez accès.

Vous pourrez efficacement filtrer les programmes en cours ou ceux en replay. Le moteur de recherche vous permet de chercher du contenu facilement sur l’ensemble des chaînes et simplifie grandement la navigation dans l’application. Molotov vous donne également la possibilité de vous abonner à des bouquets de chaînes thématiques ou des services de streaming comme OCS ou Filmo. Molotov propose donc une alternative intéressante aux interfaces parfois chaotiques des Box TV ou des Smart TV.

Les offres phares de Molotov // Source : Molotov

Est-ce que cette offre de Molotov est intéressante ?

Elle l’est si vous cherchez une application qui réunit les chaînes de la TNT et d’autres programmes, dans une interface simple et intuitive. L’offre de base de Molotov est gratuite pour tout le monde. Elle ne comprend cependant qu’une cinquantaine de chaînes de la TNT (avec Replay). Avec cette offre baptisée Welcome, Molotov met à disposition plus de 80 chaînes gratuitement, dont TF1. M6 est disponible gratuitement pendant 2 mois seulement.

Avec l’abonnement Molotov Extra, TF1 et M6 sont accessibles en illimité avec 4 écrans en simultané. Vous avez aussi la main sur les programmes en cours, à la manière de la SVOD. Reprendre un contenu en cours depuis le début, ou le mettre en pause, est possible. Vous pourrez aussi enregistrer des programmes dans le cloud pour les conserver ou les regarder plus tard. Cet abonnement est au prix de 5,99 € par mois, sans engagement.

L’application Molotov est disponible sur votre téléviseur via l’App Store, Google Play ou l’Amazon Store. Elle est aussi disponible en passant par votre console de salon.

