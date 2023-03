Si vous aimez les drames romantiques en costume, Ammonite, disponible sur OCS, est fait pour vous. Mais attention : cette romance entre les scientifiques Mary Anning et Charlotte Murchison quittera la plateforme ce samedi 18 mars 2023.

Vous rêvez de trouver d’autres films sur une romance lesbienne, depuis Portrait de la jeune fille en feu ? Alors il n’y a qu’une chose à faire en ce jeudi 16 mars 2023 : regarder Ammonite, sur OCS.

Ce récit, situé au XIXème siècle, raconte la vie amoureuse de Mary Anning, une scientifique anglaise déterminante dans l’histoire des théories de l’évolution. Mais faites vite : le film ne sera plus disponible sur la plateforme de SVOD après ce samedi 18 mars 2023.

Le film Ammonite sur OCS, une lente romance entre Kate Winslet et Saoirse Ronan

Deux femmes que tout oppose, l’air doux du bord de mer, les paysages du XIXème siècle, des robes d’époque, une romance lesbienne et même une scène finale dans un musée : non, vous ne regardez pas Portrait de la jeune fille en feu mais bien Ammonite, avec Kate Winslet (Titanic, Mare of Easttown) et Saoirse Ronan (Les Filles du docteur March). Et si vous avez adoré le premier, alors que vous allez probablement aimer le second, centré sur la vie de la paléontologue méconnue Mary Anning, et sur sa rencontre avec la géologue Charlotte Murchison.

Mais ne vous attendez pas pour autant à une biographie sur le travail de ces scientifiques hors pair, qui ont permis de révolutionner l’étude des fossiles. Ne vous attendez pas non plus à une description historique de la difficulté d’être lesbienne dans une société extrêmement répressive et hétéronormée. Imaginez plutôt un long tableau de fiction, mettant en scène la romance naissante entre deux femmes.

Kate Winslet et Saoirse Ronan dans la romance lesbienne Ammonite // Source : See Saw Films

Les amoureux des narrations romantiques, en costumes d’époques, trouveront forcément leur bonheur devant Ammonite, qui vaut surtout le détour pour le magnifique duo composé par Kate Winslet et Saoirse Ronan. Leur alchimie est magnifiée par de sublimes images de bord de mer, mais aussi par des scènes de plaisir féminin, plutôt rares au cinéma, d’autant plus mises en scène par un homme (ici, Francis Lee). Entre ces deux femmes, tout passe par les regards et les gestes, davantage que par les mots, quasiment absents du film.

Autant vous prévenir : il faut aimer la lenteur et les œuvres naturalistes sans enjeu majeur autre que l’amour pour apprécier la mélancolie portée par Ammonite. On ne peut ainsi que regretter que le film ne rende pas davantage justice aux découvertes injustement oubliées de Mary Anning. Ammonite a d’ailleurs été longuement critiqué pour cet écueil à sa sortie, notamment pour son inexactitude historique. Mais si l’on tente de mettre cette déception de côté, il reste tout de même un long-métrage d’un grand romantisme, qui ne parvient pas vraiment à la hauteur de ses aînés, mais qui a le mérite de mettre en valeur deux actrices de grand talent.

À voir si vous avez aimé : Portrait de la jeune fille en feu ; La Leçon de piano ; Cherchez la Femme ; Les Filles du docteur March

Portrait de la jeune fille en feu ; La Leçon de piano ; Cherchez la Femme ; Les Filles du docteur March À voir si vous cherchez : romance lesbienne ; costumes d’époque ; vie au XIXème siècle ; passion amoureuse ; bord de mer ; lenteur ; étude des fossiles ; pas de violence ; admirer de jolis plans

romance lesbienne ; costumes d’époque ; vie au XIXème siècle ; passion amoureuse ; bord de mer ; lenteur ; étude des fossiles ; pas de violence ; admirer de jolis plans Passez votre chemin si : vous avez tendance à vous endormir devant les films lents ; vous cherchez un récit d’une grande exactitude historique

