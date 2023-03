Une bouillie pixelisée, un chronomètre et des adversaires. Voilà ce que propose Guesstime. Votre challenge ? Trouver ce qui se cache derrière ces pixels, qui progressivement deviennent de plus en plus nets pour révéler l’image cachée.

Vous pensez avoir l’œil acéré et le savoir vaste ? Vous pouvez challenger ces assertions avec un petit jeu qui mobilisera simultanément vos connaissances et votre faculté à distinguer une forme à partir d’un tas de pixels. Sur Guesstime.io, le but est d’identifier le plus vite possible une forme qui, lentement, se révèle à vous.

Trouvez le sens d’une image pixelisée le plus vite possible

Le jeu a vocation à se pratiquer en multijoueur, avec de parfaits inconnus (il y a des canaux publics). Mais, cela fonctionne aussi avec vos proches (il est possible de créer des salons privés pour ne jouer qu’avec des personnes que l’on connaît). C’est typiquement le genre de jeu proche de Skribbl, qui est une sorte de « dessinez, c’est gagné ». Du temps où l’on faisait des skypéros, il a eu son petit succès.

On n’a pas trouvé… … même avec l’image dépixellisée

Plus vous devinez tôt, plus vous marquez de points — si vous jouez en multijoueur. Il existe aussi des niveaux de difficulté (facile, moyen et difficile), avec plus ou moins de points à récupérer. Et, si un mode de jeu finit par vous exaspérer, sachez qu’il y en a d’autres : deviner une célébrité, un personnage fictif, un logo, un pays ou un film.

Inutile, d’ailleurs, de tenter de trouver un indice sur le site : l’animation ne donne pas de nom, même en fouillant dans le code source. Il va falloir trouver la réponse et sachez que ce n’est pas toujours évident. Certains personnages de la pop culture nous sont passés complètement au-dessus de la tête, y compris la jeune femme rousse dans l’illustration ci-dessus.

