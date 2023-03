Spécialiste des créations loufoques dans RollerCoaster Tycoon 2, Marcel Vos a encore frappé. Et son dernier projet donne le tournis : son attraction est trop longue pour être mesurable.

« Pour le moment, je ne connais aucune manière de battre ce record, mais qui sait… » : en 2018, le YouTuber Marcel Vos partageait sa dernière création dans RollerCoaster Tycoon 2. Il s’agissait d’une attraction qui durait très exactement douze ans (dans la vraie vie). À l’époque, il pensait être incapable de faire mieux. Plus de trois ans après, non seulement il a fait mieux, mais il a dépassé les limites du cerveau humain : sa nouvelle création, partagée le 10 mars sur YouTube, est tellement longue qu’aucune unité de mesure ne peut vraiment la quantifier.

Marcel Vos utilise le terme « quinvigintillion », qui correspondrait à un chiffre avec 78 unités derrière (10*78, ou 10 puissance 78). D’après ses dires, il faudrait compter chaque atome de tout ce qui est connu dans l’Univers observable pour voir le bout de son projet baptisé Universe Coaster. Ce qui veut dire que l’Humanité aura largement le temps de disparaître avant la fin. C’est tout bonnement impensable, sachant qu’il utilise la version de base de RollerCoaster Tycoon 2. Avec des mods, il pourrait aller encore plus loin dans l’absurde.

L’attraction la plus longue jamais créée dans RollerCoaster Tycoon 2

Une fois encore, Marcel Vos fait un travail d’optimisation inouï pour parvenir à un tel résultat. Tout part d’une première attraction qu’on peut déjà considérer comme infernale : imaginez un wagon qui roule à 1 km/h, sans aucun looping, en train de parcourir un long trajet, avant de rebrousser chemin vers son point d’origine à une vitesse encore plus lente (grâce à un paramètre l’empêchant de connaître un crash en bout de piste). Rien que ce parcours prend plus de deux ans pour être achevé.

Ensuite, Marcel Vos synchronise cette première attraction à d’autres attractions, ce qui permet de multiplier la durée totale de manière exponentielle (d’où le chiffre invraisemblable à plusieurs dizaines d’unités). Quand on regarde l’attraction dans son ensemble, il y a vraiment de quoi être pris d’une sensation de nausée. Il y a tellement de rails et de wagons que Space Mountain fait pâle figure à côté.

La durée exacte // Source : Capture YouTube

Dans sa vidéo mise en scène avec un peu d’humour, Marcel Vos prend bien le temps d’expliquer, chaque étape et chaque astuce lui ayant permis de concevoir Universe Coaster (accrochez-vous, car c’est technique et complexe). On rappellera quand même que RollerCoaster Tycoon 2 est un jeu vidéo qui date de 2002 (d’où les graphismes dépouillés). Voir des créations aussi ambitieuses naître plus de vingt ans plus tard reste sensationnel. Marcel Vos pourra-t-il repousser encore les limites ? Il dira non aujourd’hui, mais demain est un autre jour.

