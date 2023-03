Plusieurs propriétaires d’une Wii U, considérée comme un échec majeur pour Nintendo, ont eu la mauvaise surprise de tomber sur une panne en voulant la rallumer après plusieurs mois d’inactivité.

La Wii U, considérée comme un échec massif dans l’histoire de Nintendo, est officiellement morte depuis 2017 (année où la production a été stoppée). Mais elle existe toujours dans l’esprit des fans et dans les placards des quelques propriétaires. Néanmoins, il n’est pas certain que la console soit encore en état de fonctionnement, découvre-t-on dans ce sujet publié le 7 mars sur Reddit.

Plusieurs témoignages font état de Wii U incapables de lancer un jeu ou le menu — qu’elles aient été modifiées ou non. Cette panne est liée à un code erreur 160-0103, lequel est attribué à un défaut dans la mémoire de la console. Il apparaît sur des consoles qui n’ont pas été allumées pendant un très long moment. Selon cet article publié sur Exputer, ce problème serait difficilement réparable sans S.A.V., ce que Nintendo n’assure plus aujourd’hui.

Nintendo Wii U // Source : Nintendo

Le dernier clou planté dans le cercueil de la Wii U

Cette fatalité avait déjà été évoquée en décembre 2021, au détour d’un sujet partagé sur les forums GBAtemp. À l’époque, l’utilisateur john25601600 évoquait des symptômes similaires : « Ma Wii U Deluxe (32 Go) a été inutilisée pendant plus de 5 ans. J’ai décidé de la rallumer et j’ai immédiatement eu un écran noir avec le code erreur 160-0103, suggérant un problème avec la mémoire du système. La console n’a jamais été modifiée et fonctionnait parfaitement lors de la dernière utilisation. » Et il ne mentionnait aucun moyen simple de rendre la Wii U à nouveau en état de fonctionnement.

Voultar, un créateur de contenus (90 000 abonnés sur YouTube) qui adore l’électronique, est prêt à faire la lumière sur cette histoire. Dans un tweet publié le 7 mars, il a indiqué : « Si quelqu’un a une Wii U avec le code erreur 160-0103, je suis prêt à l’acheter. Je veux voir si je peux analyser la mémoire et trouver une solution. » Il a trouvé un nom au souci : « The Sleeping Virus of Death » ou « Le virus dormant de la mort ».

Pourquoi ce souci refait-il surface aujourd’hui ? Ce n’est pas un hasard du calendrier : le 27 mars 2023, Nintendo fermera l’eShop de la Wii U, ne laissant que quelques jours aux propriétaires pour compléter leur collection en achetant certains jeux numériques. Sauf que le plaisir nostalgique de rallumer la Wii U est peut-être en train de se transformer en sombre désillusion pour beaucoup.

