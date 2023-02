Salto devrait être placé en liquidation judiciaire. Personne n’a souhaité reprendre le service de streaming français, dont la fermeture serait imminente. Sur la plateforme, de premiers changements se font remarquer.

Abandonnée par TF1, M6 et maintenant France TV, la plateforme Salto va cesser d’exister. Selon les informations du Figaro, le fiasco du « Netflix français » sera officiellement décidé lors d’une assemblée générale prévue au mois de février. Rien ne devrait être sauvé chez Salto, qui n’a malheureusement pas su retrouver un repreneur intéressé par sa plateforme ou ses actifs. Ce n’est pas vraiment surprenant : cela fait déjà plusieurs semaines que Salto a rendu ses bureaux en attente de son sort.

Salto perd déjà ses exclusivités

Depuis plusieurs jours, les utilisateurs de Salto (il y en a approximativement 800 000, ce qui aurait dû faire du service un succès) constatent déjà de premières dégradations. De nombreuses émissions quotidiennes habituellement proposées en avance sur Salto, comme Demain Nous Appartient ou Ici Tout Commence, ne sont plus disponibles. Cela énerve naturellement leurs fans, même si on peut imaginer que TF1 a déjà commencé à ne plus prendre en compte Salto dans son processus de diffusion.

Le message en page d’accueil de Salto. // Source : Salto

D’ailleurs, depuis plusieurs semaines, TF1, M6 et les chaînes du groupe France TV ne font plus la promotion de Salto sur leurs antennes. Autrefois, on entendait « retrouvez-vous votre émission en rediffusion sur Salto » à la fin d’un programme comme L’Amour est dans le Pré. Aujourd’hui, M6 incite ses téléspectateurs à se rendre sur 6Play, sa plateforme aussi déclinée en version payante.

Comment expliquer le déclin de Salto, qui était pourtant plutôt bien parti malgré un lancement décalé plusieurs fois ? L’entente entre TF1, France TV et M6, des concurrents, est mise en avant. Aucun n’avait vraiment envie d’aider l’autre, ce qui les a contraints à concurrencer eux-mêmes Salto. À terme, la plateforme ne pouvait pas tenir.

La réponse de @Salto_fr concernant DNA et ITC … 😶 pic.twitter.com/xR72Vn6jvj — Pauline 🌺 (@PaulineDlcrx) February 6, 2023

Salto va-t-il fermer brusquement ? La logique voudrait qu’une date de fermeture soit annoncée au moment du conseil d’administration de l’entreprise, même s’il est probable que cette dernière arrive très rapidement pour limiter les dégâts financiers. L’histoire d’une plateforme qui aurait mérité mieux.

