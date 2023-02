Vous voyagez à vélo dans un monde mystique où la saison s’achève. Alors que ce monde prend fin, il vous faudra recueillir des souvenirs de ce qu’il est — et ne sera plus. Un jeu d’une belle douceur poétique et au gameplay créatif, disponible depuis le 31 janvier 2023 sur PS4, PS5 et PC.

Rarement un jeu vidéo aura été aussi doux que Season : A Letter to the Future. Création du studio canadien Scavengers Studio, il est sorti sur PS4 et PS5, ainsi que sur PC, le 31 janvier 2023. Vous incarnez Estelle. Dans un univers parallèle étrange aux terres mystiques, vous quittez votre foyer pour sauvegarder ce qu’était le monde, avant sa fin. Car la « saison », l’ère en cours, arrive à son terme et tout va disparaître.

Il vous faudra d’abord concocter un talisman, en compagnie de votre mère. Vous y intégrez des souvenirs. La fiole remplie et le bijou placé autour du cou, vous dites adieu à votre votre mère, à votre foyer ; vous saisissez un vélo, un dictaphone, un appareil photo, quelques affaires, et vous voilà en route pour une quête aussi contemplative que spirituelle.

C’est le personnage d’Estelle, que l’on incarne. // Source : Capture d’écran Numerama

Season est un jeu terriblement apaisant

Au cœur de panoramas à couper de souffle de beauté et de poésie, vous voyagez sans presque jamais quitter votre vélo. Et guider votre véhicule — en tapotant les gâchettes selon les montées et descentes — dans ces paysages est un bonheur étrangement sans nom. Si des animaux croiseront votre chemin, vous épousez la solitude : les habitants et habitantes ont fui pour la plupart, afin de se préparer à la fin de saison et à l’émergence de la prochaine.

Contemplatif, Season l’est pleinement. Vous écoutez la voix intérieure Estelle narrer ce que fut cette saison ; son histoire véritable et ses légendes. Mais sur votre chemin, il vous faut aussi être proactif. Pas de monstres à combattre, mais des chèvres, grenouilles, herbes hautes, montagnes, bâtiments abandonnés autrefois grouillant de vies humaines. Tout un monde dont il est crucial de sauvegarder l’histoire et la beauté. Descendant alors de votre bicycle, vous sortez votre appareil photo pour garder l’image d’un lieu clé, un mur, un paysage. Vous dégainez votre magnétophone pour enregistrer le coassement d’une grenouille ou le son d’une boîte à musique.

Là on enregistre le son d’une grenouille. // Source : Capture d’écran Numerama

L’appareil photo dans Season. // Source : Capture d’écran Numerama

Le carnet, élément de gameplay central dans Season. // Source : Capture d’écran Numerama

Et c’est aussi dans ce gameplay — simple, mais plaisant — que Season est apaisant, faisant appel à votre sens de l’observation et à vos affinités artistiques. Chaque souvenir du monde vient enrichir votre carnet, que vous composez à votre guise. Et qu’il est agréable de voir ce carnet s’enrichir, prendre forme, au fil de vos prises de vue et enregistrements ! Habituellement, ce type de carnet n’est, dans un jeu vidéo, que le résultat de nos actions : dans Season, il est notre mission.

Season trouve sa poésie eschatologique dans son invitation à préserver un monde par des bribes qui, on le sait en les croisant, n’en seront que les derniers vestiges quand tout sera perdu et effacé à jamais. L’enjeu, si pur, et le gameplay, si minimaliste, en font pourtant bien un jeu captivant. Presque hypnotisant, en fait. C’est le conte d’une fin du monde en douceur, à vélo.

Vous serez parfois à pieds, mais le vélo n’est jamais bien loin. // Source : Capture d’écran Numerama

Le verdict 8/10 Season: A Letter to the Future Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment On a aimé Beau, contemplatif, dans son esthétique et son enjeu

Un gameplay plaisant, créatif

Un jeu câlin On a moins aimé La caméra parfois casse-pieds D’une beauté poétique pleine de contemplation, Season mobilise un gameplay créatif pour vous impliquer dans la sauvegarde des souvenirs d’un monde qui va disparaître. La réalisation du carnet, le voyage à vélo au cœur des panoramas, l’enjeu mobilisant constamment un carnet à remplir… tout nous implique pleinement dans cette quête, qui semble en apparence très sibylline pour un jeu, mais pourtant tout à fait captivante. Season fait preuve d’une douceur qui n’ennuie jamais. Une aventure d’exploration très réussie, dans la lignée des jeux poétiques qui font simplement du bien.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.