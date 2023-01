Ted Sarandos a répondu aux communautés de fans en colère contre Netflix au sujet de l’annulation de leurs séries préférées, comme Warrior Nun ou 1899. Selon lui, ces séries n’ont tout simplement pas eu le succès escompté.

Ces derniers mois, Netflix est sous le feu des critiques de nombreuses communautés de fans après une hécatombe d’annulations. Parmi elles, 1899, la série atypique des créateurs de Dark, mais aussi Warrior Nun. Les fans de cette dernière se mobilisent massivement, jusqu’à avoir réuni assez de fonds pour financer un panneau publicitaire juste en face des locaux de Netflix.

Un vent de révolte qui a fini par faire réagir le géant du streaming. Dans une interview pour Bloomberg, publiée le 24 janvier 2023, l’actuel patron de Netflix, Ted Sarandos, répond aux polémiques successives sur cette politique d’annulation. Et loin de partager l’opinion du public, l’intéressé affirme que « nous n’avons jamais annulé une série à succès. »

1899, la série des créateurs de Dark, annulée après une saison. // Source : Netflix

« Une bonne intention » trop chère

Ted Sarandos complète son propos : « Beaucoup de ces séries TV partaient d’une bonne intention, mais s’adressaient à un très petit public avec un très gros budget. » Il ne semble pas s’opposer à des séries plus confidentielles, mais il indique que la production ne peut pas coûter plus cher que le succès réel : « La clé est que vous devez être capable de parler à un petit public avec un petit budget et à un grand public avec un grand budget. Si vous faites ça bien, vous pouvez le pérenniser. »

La production de séries comme 1899 et Warrior Nun peut coûter assez cher en effets spéciaux et en décors. Des échos indiquent que celle de 1899 a dépassé 50 millions d’euros, soit la série allemande la plus couteuse jamais produite. Bien que le budget de Warrior Nun ne soit pas connu, il s’agit d’une série mêlant fantastique et SF, avec de nombreux combats.

L’argument est moins compréhensible pour des séries comme Uncoupled ou Inside Job, qui n’ont pas un coût aussi énorme que les autres.

