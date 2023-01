Après des débuts décevants, les développeurs du jeu Marvel’s Avengers ont finalement annoncé qu’ils allaient arrêter son développement et le service de support. Une déception pour les fans, mais un sort prévisible au vu du peu de succès de que le jeu a rencontré.

Pour Marvel’s Avengers, la prochaine mise à jour sera la dernière. C’est ce qu’a annoncé Crystal Dynamics, qui a développé le jeu vidéo, dans un communiqué de presse publié le 20 janvier 2023. Il n’y aura plus de nouveaux contenus ou personnages ajoutés après le 31 mars, date à laquelle va sortir la dernière version du jeu. Le support se terminera le 30 septembre, et l’achat du jeu en version digitale ne sera plus possible à cette date-là.

Il sera cependant toujours possible de jouer à Marvel’s Avengers, assure Crystal Dynamics. Les modes solo et multijoueurs resteront disponibles, même si le développeur précise qu’il ne pourra pas garantir l’absence de bugs après le 30 septembre 2023.

Marvel’s Avengers // Source : Square Enix

Un jeu qui n’a jamais su convaincre

Marvel’s Avengers n’a malheureusement jamais rencontré le succès espéré. Même si le jeu proposait un mode solo génial, le mode multijoueurs a, lui, été un échec. Dès le lancement du jeu, en 2020, le nombre de joueurs et joueuses était déjà très bas, si bien que le monde en ligne avait un aspect désertique et que le matchmaking prenait parfois près d’une demi-heure.

La décision de fermer le service de support du jeu a été prise « en commun avec nos partenaires », a indiqué Crystal Dynamics, « c’était le bon moment pour faire ce changement ». Les développeurs ont cependant prévu un cadeau d’adieu aux fans du jeu.

« À partir du 31 mars, nous allons rendre tous les produits et contenus du Marketplace, les Challenge Cards, et les cosmétiques Shipment gratuits pour tous les jours. Tous les Outfit, Takedown, Emote et Nameplate seront disponibles gratuitement pour les joueurs », précise Crystal Dynamics.

