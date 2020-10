Sur PC, le nombre de joueurs et de joueuses est souvent à moins de 2 000 personnes. Le matchmaking peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Marvel’s Avengers ressemblait pourtant bien au blockbuster des jeux vidéo de la rentrée 2020. Mais la sauce ne semble pas avoir énormément prise, en tout cas concernant les joueurs et les joueuses restant après l’histoire solo pour jouer au mode multijoueurs. Au moment où l’on écrit ces mots, on peut voir sur SteamCharts que les joueurs PC ne sont pas plus de 1 300 à jouer en ligne. On constate aussi que sur les 30 derniers jours, la perte est de –35,91 %.

Quelques fois, le nombre de joueurs et de joueuses PC peut sombrer au-dessous de 1 000, poussant les temps d’attente de matchmaking jusqu’à 30 minutes. Traduction : Marvel’s Avengers commence déjà, un mois après sa sortie, à être déserté, alors même que celui-ci se présentait comme un jeu-service voulant perdurer dans le temps. L’avenir apparaît bien plus incertain. Moins il y a de personnes à se connecter au mode multi, plus il devient difficile d’y jouer. Les temps d’attente de matchmaking longs, trop longs, auront de quoi décourager les survivants désirant poursuivre l’aventure en ligne. Le problème est moins présent sur consoles, mais sans qu’il n’y ait foule non plus (et aucun format cross-plateforme n’a été envisagé pour l’instant, ce qui pourrait pourtant aider).

La faute aux missions répétitives

Si le solo de Marvel’s Avengers est plaisant, notamment grâce au personnage de Kamala Khan, le jeu n’en reste pas moins assez vide une fois cette (courte) histoire terminée. Il faut refaire les mêmes types de missions, dans les mêmes types de lieux, avec les mêmes personnages qui évoluent finalement assez peu après un certain moment. La raison de la désertion est peut-être à trouver dans ce défaut… et dans le manque de suivi, les bugs n’étant pas assez rapidement corrigés et les ajouts de nouveaux contenus tardant à venir.

Le site spécialisé Kotaku a contacté Crystal Dymamics, ce qui a permis d’obtenir une réponse de Scot Amos, codirecteur du studio de développement. Il se dit « confiant que les joueurs PC (comme ceux sur Xbox One et PlayStation 4) vont revenir jouer au jeu à mesure que nous allons ajouter du contenu et que nous continuions à améliorer le jeu ».

Parmi les nouveaux contenus évoqués par Crystal Dynamics pour les prochaines semaines :

Tachyon Rifts, une nouvelle zone de conflits ;

Un nouvel avant-poste qui amènera de « nouvelles missions narratives dans le futur » ;

Le laboratoire de clonage de l’AIM où il faudra se coordonner entre quatre jours ;

De nouveaux héros : Kate Bishop et Clint Barton, deux versions de Hawkeye ;

Des correctifs contre les bugs à chacune de ces mises à jour.

Scot Amos ajoute que de nouveaux contenus (héros, missions…) continueront à être ajoutés au fil des mois. Par ailleurs, pour fluidifier la communication, un blog sera ouvert bientôt. Toujours aucune date, pour toutes ces annonces, n’a été avancée. Reste donc à savoir si les joueurs et les joueurs seront toujours pleinement motivés pour revenir, ou si Marvel’s Avengers connaîtra un sort similaire à Anthem.

