Alors qu’on ne sait toujours pas où ni quand sera diffusée la série The Last of Us, un développeur s’est amusé à intégrer l’actrice qui joue Ellie dans le jeu vidéo. Le résultat est… étrange.

La saga The Last of Us, née en 2013 sur PlayStation 3, est sur toutes les bouches. Logique : HBO diffusera prochainement le premier épisode de la très attendue adaptation en série. Au casting, on retrouvera l’actrice Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie. Bien que la bande-annonce montre une forte proximité dans le caractère, la ressemblance physique avec l’héroïne n’est pas évidente selon certains, et c’est peut-être ce qui a poussé des développeurs à l’intégrer dans le jeu vidéo.

Dans cette vidéo publiée sur YouTube le 7 janvier, on peut voir Bella Ramsey modélisée dans The Last of Us Part II. Le résultat est notamment attribué à Alejandro Bielsa, employé du studio Playground Games (propriété de Microsoft) qui travaille actuellement sur le reboot de Fable. Attention, ce projet n’est en aucun cas un troll, plutôt une marque d’affection pour la saga culte de Naughty Dog.

Attention, la vidéo contient des spoilers sur le jeu vidéo The Last of Us Part II.

C’est Bella Ramsey, mais dans le jeu vidéo The Last of Us

Alejandro Bielsa assume pleinement le côté expérimental du rendu. Dans les commentaires, il indique : « Pour expliquer un peu de quoi il en retourne ici, nous avons pu modifier les traits neutres du visage d’Ellie pour sculpter celui de Bella, mais nous ne pouvons pas modifier les différentes expressions. » Voilà pourquoi le rendu est parfois très étrange, avec un manque de naturel dans certains mouvements. « Cela fonctionne mieux quand sa performance est plus nuancée et proche de sa pose naturelle », indique-t-il. En somme, si certaines séquences peuvent paraître gênantes, c’est 100 % normal.

À celles et ceux qui critiquent le projet, l’intéressé se défend : « Nous sommes juste des fans qui veulent s’amuser avec un jeu qu’on adore, et nous savons que certains éléments sont gênants, mais c’est un mod que nous avons développé avec respect et amour, aussi bien envers Naughty Dog que Bella. » Il indique aussi qu’il était difficile d’envisager les défauts sans se lancer dedans. À l’arrivée, c’est un test plus ou moins concluant.

Bella Ramsey dans le jeu The Last of Us Part II // Source : Capture YouTube

Enfin, il tient à défendre Bella Ramsey face à l’ire de certains fans qui estiment que l’actrice n’est pas du tout Ellie, déplorant notamment les messages de haine qu’elle a reçus sur les réseaux sociaux. « C’est une actrice incroyable, et j’ai hâte de voir la série. Je suis sûr que Pedro et elle vont nous époustoufler », explique-t-il. Rendez-vous le 15 janvier 2023 pour la diffusion du premier épisode. Sauf en France…