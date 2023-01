Si vous adorez la conquête spatiale, un jeu vidéo pourrait vous plaire : Kerbal Space Program. Il est offert sur l’Epic Games Store jusqu’au 12 janvier 2023.

Désolé si vous aviez de hautes ambitions en matière de conquête spatiale : il n’y a qu’un seul poste d’administrateur à la Nasa et la place est déjà prise par Bill Nelson. Mais, ce que vous ne pouvez pas assouvir dans le mode réel peut parfois l’être dans le monde virtuel. Justement, il y a le jeu vidéo Kerbal Space Program qui vous tend les bras.

Le jeu est proposé gratuitement sur la boutique de l’Epic Games Store jusqu’au 12 janvier 2023, vous permettant de faire une économie de 39,99 euros. Si vous êtes du genre à adorer l’actualité de SpaceX, de la Nasa, du Cnes et d’Arianespace, c’est le genre de jeu qu’il vous faut. Kerbal Space Program vous donne l’opportunité de lancer des fusées dans l’espace !

« PNC aux portes. Armement des toboggans. » Ah non, ce n’est pas Flight Simulator. // Source : Kerbal Space Program

Kerbal Space Program n’est certes pas un jeu tout récent — il est sorti en 2015 dans une version 1.0, mais il était déjà jouable dès 2011 –, mais il reste une référence au sein de la catégorie des simulations de vol spatial. Vous construisez vos vaisseaux, vous les lancez et vous essayez de conquérir l’espace à la tête des « kerbals », des petits humanoïdes verdâtres, très motivés.

S’il est peu récent, le jeu (dont une suite est prévue en 2023 avec une sortie anticipée) a eu droit aux honneurs de la Nasa et de Boeing en 2022 lors de l’essai de capsule inhabitée faisant route vers la Station spatiale internationale. À bord se trouvait une petite peluche d’un de ces kerbals, Jebediah Kerman, l’un des trois premiers astronautes dans le jeu.

Derrière le côté un peu loufoque de ces extraterrestres (ce sont les habitants de la planète Kerbin), le jeu repose sur de vraies bases physiques pour être aussi réaliste et crédible que possible. Mais, il y a évidemment certaines limites à l’exercice. Il n’a pas été possible de tout modéliser comme dans la réalité, toutefois l’expérience reste convaincante en matière de mécanique spatiale.

Bon, des fois, ça se passe mal. // Source : Kerbal Space Program

Comment récupérer Kerbal Space Program gratuitement ?

Connectez-vous à l’application de l’Epic Games Store sur votre PC ou rendez-vous sur le site web d’Epic depuis n’importe quel appareil.

Sur la page du jeu sur l’Epic Games Store, cliquez sur le bouton « OBTENIR » ;

» ; Une remise de 39,99 euros est appliquée à votre commande, la faisant tomber à 0 euro. Cliquez alors sur « Confirmer la commande » ;

» ; Rendez-vous dans le lanceur Epic Games sur Windows. Vous trouverez votre jeu dans la bibliothèque ;

Maintenant, il ne reste que plus qu’à l’installer et à le lancer !

Ad astra !