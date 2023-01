L’année 2023 démarre timidement pour la plateforme de SVOD de Disney. Voici les nouveaux contenus en janvier.

Disney a-t-il pris de bonnes résolutions pour l’année 2023 ? Non, à en croire la sélection de films et séries qui paraîtront sur sa plateforme de SVOD tout au long du mois de janvier 2023. Les nouveautés marquantes sont absentes, et il faudra plutôt jeter son dévolu sur les vieux contenus en attendant des jours meilleurs.

Les fans de Star Wars pourront quand même découvrir la nouvelle saison de la série The Bad Batch.

Star Wars: The Bad Batch. // Source : Disney

Disney+ est un service qui coûte désormais 8,99 € par mois (une augmentation de 2 euros a accompagné le lancement de Star) ou 89,90 € à l’année.

Les séries qui arrivent en janvier 2023 sur Disney+ France

4 janvier : Les Amateurs, saison 2

François Damiens et Vincent Dedienne continuent de s’épanouir dans leur duo improbable, réuni autour de l’humour. Ils devront notamment en découdre avec un agent russe assoiffé de vengeance.

4 janvier : Star Wars: The Bad Batch, saison 2

Il y aura quand même un peu de Star Wars en janvier sur Disney+, avec la deuxième saison de cette série d’animation centrée sur une troupe d’élite.

4 janvier : Bienvenue à Wrexham, saison 1 – partie 2

Ryan Reynolds qui s’occupe d’une équipe de foot ? Il faut signer où ?

9 janvier : Koala Man, saison 1

Un père de famille s’improvise super-héros en se déguisant en… koala.

11 janvier : Welcome to Chippendales, saison 1

Obsédé par l’argent, Somen « Steve » Banerjee se lance dans le strip-tease masculin. Et, il est prêt à tout pour écraser la concurrence…

18 janvier : Little Demon, saison 1

Peut-on vivre une vie ordinaire quand on a été imprégné par le Diable en personne ? C’est une excellente question.

25 janvier : Extraordinary, saison 1

Extraordinary prend le contre-pied des œuvres de super-héros. Ici, l’héroïne est la seule personne qui n’a aucun superpouvoir.

Les films qui arrivent en janvier 2023 sur Disney+ France

6 janvier : Tellement proches

Alain a visiblement du mal avec sa belle famille…

13 janvier : Free Guy

Quand Ryan Reynolds ne s’occupe pas d’un club de foot, il est le personnage secondaire d’un jeu vidéo.

13 janvier : Underwater

Kristen Stewart tente de survivre sous l’eau après un tremblement de terre. Glouglou.

