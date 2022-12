[Deal du Jour] La Fnac propose sa liseuse Kobo Clara HD avec une réduction de 20 €. Cette deuxième édition est une version améliorée de la précédente. Elle est aussi plus éco -responsable et fabriquée à base de plastique recyclé.

C’est quoi, la promotion sur cette liseuse ?

La Kobo Clara HD 2e édition est habituellement vendue 149,99 €. La Fnac la propose actuellement au prix de 129,99 €.

C’est quoi, cette liseuse ?

La deuxième édition de la Kobo Clara est une liseuse légère et très fine. Elle est dotée d’un écran tactile HD de 6 pouces, soit une diagonale de 15,24 cm. Sa définition de 1448 × 1072 pixels bénéficie des technologies E-Ink Carta 1200 et ComfortLight. La première assure un excellent contraste et un temps de réponse minimum. La deuxième permet de proposer la meilleure luminosité possible, quelle que soit la lumière ambiante et de supprimer la lumière bleue. Côté prise en main, la Kobo Clara possède une bonne adhérence. Un confort non négligeable pour une liseuse.

La Clara prend en charge une quinzaine de formats de lecture. E-books, images et bandes dessinées peuvent être lus. Bien sûr, la taille de l’écran et le noir et blanc limiteront ses dernières aux mangas. La Kobo autorise aussi la lecture des livres audio. Il vous suffit d’y brancher des écouteurs ou de connecter une enceinte Bluethooth pour en profiter. Le son est suffisamment correct pour une écoute agréable.

Les fonctionnalités de luminosités sont bienvenues // Source : La Fnac

Est-ce que cette liseuse est une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 130 € c’est effectivement une bonne affaire, à glisser sous le sapin avec un ou deux romans de fantasy. La mémoire interne de la Kobo Clara HD est de 16 Go. Cela représente plusieurs milliers de livres et près d’une centaine de livres audio. La boutique Kobo est directement accessible via le menu. Ce dernier est fluide et ergonomique et de nombreux réglages y sont présents, y compris pendant la lecture. Dans un livre, vous pourrez accéder aux fonctionnalités de base, mettre des annotations ou encore effectuer des recherches via un dictionnaire. Vous pourrez aussi changer la police et la taille du texte, ainsi que la luminosité de l’écran.

Cette seconde édition de la Kobo Clara possède une bonne autonomie de plusieurs semaines. Autonomie qui varie bien sûr en fonction de l’utilisation. Notez qu’elle est certifiée IPX et peut supporter une immersion prolongée dans l’eau, pour celles et ceux qui souhaiteraient lire un des meilleurs romans de SF de l’année dans leur bain.

