Robots, voyages spatiaux et post-apo sont au programme de cette sélection. Voici les romans de SF parus en 2022 qui peuvent avoir une place de choix au pied du sapin de Noël.

Vous avez un proche qui se passionne pour l’écologie, les robots, les voyages spatiaux et vous voulez lui offrir un livre de science-fiction ? Voici une sélection d’ouvrages parus en 2022 à mettre au pied du sapin.

Et, si vous cherchez encore plus d’idées au-delà des sorties récentes, n’hésitez pas à piocher dans nos sélections SF de Noël des années précédentes : 2021, 2020, 2019.

Un psaume pour les recyclés sauvages (Becky Chambers)

Traduit par Marie Surgers. // Source : L’Atalante

Des robots conscients qui décident d’aller vivre en forêt plutôt que de détruire l’humanité, une discussion philosophique entre un moine et l’un de ces robots… Un psaume pour les recyclés sauvages est l’un de nos coups de cœur de l’année 2022. Becky Chambers a déjà une stature de premier plan au sein de la SF pour sa plume aussi intelligente qu’optimiste.

Ce livre au pied du sapin apportera du positif sur des sujets habituellement assez très lourds — comme l’écologie ou le rapport aux technologies. En somme, voilà un cadeau littéraire qui fera du bien.

Les flibustiers de la mer chimique (Marguerite Imbert)

Source : Albin Michel

Quel roman de SF offrir à quelqu’un qui s’intéresse à l’écologie ? Si le roman de Becky Chambers précédemment cité peut tout à fait entrer dans cette catégorie, vous pouvez aussi opter pour le roman post-apo de Marguerite Imbert, à la patte singulière.

Les flibustiers de la mer chimique mélange le tragique et le comique avec une habileté surprenante. L’incipit annonce d’ailleurs ce clair-obscur : « Je ne crois pas que l’apocalypse soit nécessairement une chose triste ». Ce n’est pas pour autant un roman léger : la thématique écologique est traitée avec une véritable ambition politique — et l’écriture satirique corrosive y participe. Grâce à ce roman mordant, Marguerite Imbert est une révélation pour la science-fiction française.

Les chants Nüying (Emilie Querbalec)

Source : Albin Michel

Si vous connaissez quelqu’un qui se passionne pour les grands voyages spatiaux, nul doute que Les chants de Nüying peut remplir cette mission. L’autrice française Emilie Querbalec livre un récit captivant vers une mystérieuse exoplanète : les scientifiques y ont détecté des chants qui ressemblent étrangement à ceux des baleines sur Terre. Une dimension écologique parcourt tout l’ouvrage, déconstruisant notamment l’anthropocentrisme, mais Les chants de Nüying aborde aussi les biotechnologies liées au transhumanisme.

Voilà un roman français de SF maîtrisé dans le domaine du space opera. Vous êtes sûrs de mettre des étoiles dans les yeux en l’offrant.

La fin des hommes (Christina Sweeny-Baird)

Traduit par Juliane Nivelt // Source : Gallmeister

Envie d’offrir une dystopie post-apocalyptique qui sort du lot ? La fin des hommes de Christina Sweeny-Baird est l’histoire d’une pandémie qui ne tue que les hommes, non pas les femmes. Non que le sujet soit si rare dans la littérature, mais il est ici traité avec un réalisme social saisissant. L’autrice raconte l’avant, le pendant et l’après en passant par le spectre de l’intime. C’est le récit d’une quête de sens quand un effondrement majeur vient rebattre les cartes. Et, qui fait étrangement écho, en bien des aspects, à la pandémie du covid que nous avons vécu.

Profondément humain, captivant, il est impossible de rester insensible à ce roman de Christina Sweeny-Baird.

Un pays de fantômes (Margaret Killjoy)

Traduit par Mathieu Prioux // Source : Argyll

Pour quiconque s’intéresse à la politique, les littératures de l’imaginaire apportent du grain à moudre. Un pays de fantômes est un inclassable en termes de genre — à cheval entre de la SF et de la fantasy. Le roman de Margaret Killjoy nous emmène dans l’exploration d’une utopie anarchiste débordant de nuances, alors que cette société est menacée par des forces impérialistes. Ce, à travers le regard d’un homme venant justement de cet empire conquérant. Sa vision du monde va s’effriter peu à peu. Un pays de fantômes se situe dans l’héritage des Dépossédés d’Ursula Le Guin.

