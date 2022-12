Quels livres de fantasy offrir à Noël, en 2022 ? Voici notre sélection concoctée aux petits oignons magiques.

Quand la magie de Noël se mélange à la magie de la littérature de l’imaginaire, on ouvre encore plus de portes vers des mondes merveilleux. Et, si vous glissiez des romans de fantasy au pied du sapin ? Voici 4 romans du genre, parus en 2022, qui rempliront parfaitement bien ce rôle.

Un étranger en Olondre (Sofia Samatar)

Traduction de Patrick Dechesne // Source : Argyll

Le roman de Sofia Samatar est un trésor : ce n’est pas seulement dans le haut du panier de la fantasy, c’est aussi une formidable ode aux livres. Tout commence par un voyage : Jevick doit reprendre le commerce de son père, ce qui l’oblige à prendre le large vers une contrée lointaine, l’Olondre et la cité de Bain.

Librairies et bibliothèques font partie du paysage comme dans le rêve de tout lecteur et de toute lectrice avide d’ouvrages. Mais, ce n’est pas une utopie : l’arrivée d’un « ange » va plonger Jevick dans les tensions religieuses et… les mystères d’une réalité fantastique un peu trouble.

La plume douce et ondulée de Sofia Samatar saura conquérir tout amoureux et toute amoureuse de livres et de magie.

Les marins ne savent pas nager (Dominique Scali)

Source : La Peuplade

Direction l’île d’Ys, au 18e, au beau milieu de l’Atlantique, dans ce roman qui joue avec les genres littéraires. Sous la plume de Dominique Scali, la magie s’exprime plutôt dans le contexte, où l’île d’Ys existe bien, sans être engloutie (alors qu’Ys est une légende bretonne et elle a le même sort que l’Atlantide).

Les marins ne savent pas nager est politique autant qu’il est écologique et mystique. Les structures sociales, la place de la nature, le rôle des croyances : l’autrice nous plonge dans toutes les strates de la société d’Ys. Pour un roman à la géographie plutôt maritime, il est très terrien en raison d’une matérialité puissante dans la plume. S’y ajoute une dimension contemplative, quasi esthétique, très forte.

Ce roman de Dominique Scali était une très belle surprise en 2022.

Un long voyage (Claire Duvivier)

Source : Livre de poche

Un long voyage, c’est le roman français de fantasy qui a bousculé le genre en France.

L’œuvre de Claire Duvivier a fait du bruit, depuis sa sortie en 2020, à la conquête d’un public toujours plus large. L’autrice s’est depuis imposée comme une figure majeure. Tout son talent est d’avoir joué avec les codes de la fantasy et du roman de voyage. La magie, au sens fantastique, est très discrète tout en étant déterminante. Un long voyage est surtout l’histoire d’une traversée poétiquement politique.

Si vous avez toujours voulu faire découvrir l’œuvre de Claire Duvivier à vos proches, la sortie d’Un long voyage au Livre de Poche en 2022 peut vous donner un coup de pouce.

Celle qui devint le Soleil (Shelley Parker-Chan)

Traduit par Louise Malagoli // Source : Bragelonne

Celle qui devint le Soleil était le coup de cœur de notre journaliste Aurore Gayte du côté de la fantasy, en cette année 2022.

Ce roman de Shelley Parker-Chan, édité en France chez Bragelonne, revisite l’histoire de la Chine et de la dynastie Ming, au 14e siècle, de manière uchronique, en y ajoutant une protagoniste : Zhu. Son frère s’est vu prédire un grand destin par un oracle… frère qui décède quelques jours plus tard. Zhu va alors prendre son propre destin en main pour prendre la place de son frère.

Et, la magie dans tout ça ? Elle y est présente par petites touches. C’est aussi de la fantasy queer qui, fait encore rare, met en avant une histoire se situant en Asie.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.