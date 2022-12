CD Projekt Red avait promis quelques secrets avec la grosse mise à jour de The Witcher 3: Wild Hunt. L’un d’entre eux fera plaisir aux fans de la jument Ablette.

Sous ses airs de gros dur, Geralt de Riv, héros de la saga The Witcher, cache un petit cœur tendre. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer sa relation avec ses juments, toutes prénommées Ablette. Néanmoins, l’affection qu’il porte à sa monture n’était jamais vraiment concrétisée par des gestes dans The Witcher 3: Wild Hunt. Dans le RPG, elle n’était considérée que comme un moyen de locomotion — jusqu’à la dernière grosse mise à jour.

Comme l’indique Eurogamer dans un article publié le 15 décembre 2022, Geralt peut désormais exprimer un peu plus son affection envers son destrier. CD Projekt Red a ajouté des interactions supplémentaires pour renforcer les liens entre le Sorceleur et le cheval. Ce n’est pas une révolution, simplement un moyen de rendre l’expérience encore plus réaliste — en plus de faire plaisir à celles et ceux qui adorent Ablette.

Comment caresser Ablette dans The Witcher 3: Wild Hunt ?

The Witcher 3: Wild Hunt n’est pas le seul jeu vidéo où on peut exprimer de l’affection pour un animal. Ce souci du détail est complètement devenu une sorte de running gag, baptisé « Can You Pet the Dog ? » et popularisé par un compte Twitter éponyme (suivi par plus de 500 000 personnes). Il est constamment alimenté par des séquences dans lesquelles on peut voir des animaux être choyés. Contrairement à ce que laisse penser le nom du compte, on ne parle pas que des chiens.

Pour caresser Ablette dans The Witcher 3: Wild Hunt, il faut s’approcher d’elle et appuyer longuement sur le bouton saut. Attention, il faut veiller à être bien positionné par rapport à l’animal, le moteur physique du jeu n’étant pas des plus précis. Les développeurs polonais sont allés jusqu’à intégrer deux interactions différentes en fonction du côté où l’on se trouve. Sur un flan, Geralt se contente de la caresser en lui faisant de petites tapes en bas du cou. Sur l’autre, il fait mine de la nettoyer.

Important Witcher 3 PSA:



As of the next-gen update, you can finally pet Roach! pic.twitter.com/ZyEHKiBHq6 — Neon Knight (@NeonKnightYT) December 14, 2022

CD Projekt Red s’était bien gardé d’indiquer l’ajout de cette nouveauté dans la longue liste d’améliorations de la grosse mise à jour proposée le 14 décembre. C’est voulu de la part du studio qui a pensé à d’autres secrets que devront découvrir les joueuses et les joueurs en relançant The Witcher 3: Wild Hunt (le RPG s’est offert une sacrée cure de jouvence sur les plateformes les plus récentes).

D’autres petites références du genre devraient être trouvées dans les jours et semaines à venir. Par exemple, CD Projekt Red a confirmé que le chien de l’acteur Henry Cavill (qui incarne Geralt dans la série Netflix) a été modélisé dans le jeu. L’objectif est de rendre hommage « à la passion et à l’enthousiasme qu’exprime Henry pour The Witcher ».