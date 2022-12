The Witcher 3: Wild Hunt va bientôt recevoir une ultime mise à jour qui lui permettra de tourner nativement sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X. Il y aura même quelques secrets.

Après avoir essuyé tant de critiques avec Cyberpunk 2077, CD Projekt Red tient à terminer l’année 2022 sur une excellente note. Et quoi de mieux qu’offrir une copieuse mise à jour à The Witcher 3: Wild Hunt, jeu qui reste son chef-d’œuvre, pour redorer son image ? Elle va permettre au RPG culte d’améliorer ses performances techniques et graphiques sur les plateformes les plus récentes (ainsi que sur les PC puissants). Il y aura aussi des secrets à traquer pour les fans de la première heure.

« Nous avons caché beaucoup de secrets et de détails, et nous voulons que les joueurs les trouvent », explique Philip Webber, en charge de la narration, dans des propos relayés par Eurogamer le 5 décembre. En somme, quand le patch sera disponible le 14 décembre, toutes les nouveautés ne seront pas révélées par le studio polonais. De quoi transformer The Witcher 3: Wild Hunt en immense chasse aux trésors.

The Witcher 3: Wild Hunt // Source : CD Projekt Red

Un The Witcher 3: Wild Hunt renouvelé ?

Parmi les « secrets et détails » évoqués par CD Projekt Red, il y a de nouvelles animations qui rendront les mouvements plus crédibles et réalistes. Philip Webber en mentionne quelques-unes :

Geralt arrachera l’herbe des plantes ;

Ablette sera capable de reculer ;

Ablette pourra donner des coups quand elle est immobile ;

Ablette relèvera la tête si on va dans l’eau.

Il est intéressant de constater que les exemples fournis concernent majoritairement Ablette. La fidèle jument de Geralt est historiquement attachée à de nombreux bugs. Il y en a tellement que des compilations existent sur YouTube. On s’attend maintenant à ce que des vidéos réunissent toutes ces petites nouveautés cachées, en espérant qu’elles n’engendrent pas des bugs supplémentaires.

En tout cas, cette ultime mise à jour de The Witcher 3: Wild Hunt, qui sera gratuite pour tous les propriétaires du jeu, ressemble à une véritable lettre d’amour. CD Projekt Red n’a pas hésité à puiser dans les efforts de la communauté, en reprenant plusieurs mods populaires. Ces évolutions sont directement intégrées dans le jeu. Associées aux propres développements de CD Projekt Red, ils permettent à The Witcher 3: Wild Hunt de se refaire une beauté. Deux modes d’affichage seront proposés sur PS5 et Xbox Series X : Performance (60 fps) et ray tracing (30 fps).

Cette mise à jour majeure, très généreuse, risque bien d’être la dernière du genre, à en croire Philip Webber : « Je suis quasiment sûr qu’il y aura des patchs correctifs, mais, en termes de contenu, ce sera probablement la dernière. Mais nous avions déjà dit cela après la deuxième extension… » On rappelle que CD Projekt Red a annoncé plusieurs jeux The Witcher, y compris une nouvelle trilogie ambitieuse et un remake du tout premier opus.