Le 28 avril prochain, quelques jours avant la journée annuelle dédiée à Star Wars (le 4 mai, en référence à « May The Force »), on pourra retrouver Cal Kestis dans le très attendu Star Wars Jedi: Survivor. Cette suite de Star Wars Jedi: Fallen Order a eu droit à une ultime bande-annonce de gameplay spectaculaire à quelques jours de son lancement sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Elle permet de découvrir quelques images de Coruscant. Et on pourra visiter la planète que beaucoup de fans connaissent ?

Durant la Star Wars Celebration 2023, Electronic Arts a confirmé que la planète, ancien QG de la République, sera bien une étape du futur voyage de Cal Kestis dans Star Wars Jedi: Survivor. Dans la vidéo, on peut voir un plan sur le Palais Impérial, ce qui préfigure quelques affrontements épiques au sein même de l’édifice depuis lequel l’Empereur dirige la galaxie. Peut-être y croisera-t-on le méchant emblématique des trois trilogies de films.

Coruscant sera dans Star Wars Jedi: Survivor

Coruscant fait partie des planètes les plus connues de l’univers Star Wars. Elle est l’un des principaux lieux montrés dans la prélogie — La Menace fantôme, L’Attaque des clones et La Revanche des Sith —, mais on y retourne aussi dans le spin-off Rogue One ainsi que dans le sixième opus chronologique (Le Retour du Jedi).

Attention, néanmoins, on ne pourra pas se balader librement sur Coruscant. Andy McNamara, qui travaille dans la communication pour Electronic Arts, a indiqué dans un tweet du 9 avril : « Pour être clair, Stig [le directeur du jeu] n’a jamais dit que Coruscant sera une zone ouverte, qu’on pourra librement explorer. Il a simplement dit que ce sera l’une des destinations du jeu. Survivor possède des planètes incroyables à visiter et nos plus grands environnements jamais réalisés, mais je tenais à être clair sur ce qui a été dit. »

Le Palais Impérial de Coruscant dans Star Wars Jedi: Survivor // Source : Capture d’écran YouTube

Les précisions apportées ont du sens par rapport aux événements narrés dans le jeu vidéo. Cal Kestis reste un Jedi en fuite dans un contexte où l’Empire est tout-puissant. Lui permettre de se balader librement, et à la vue de tous, sur la planète où les méchants règnent n’aurait strictement rien de logique. Bref, on ira sur Coruscant dans Star Wars Jedi: Survivor pour des besoins scénaristiques plus que par envie d’explorer.

