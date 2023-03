Pour le mois d’avril 2023, il sera question de jeu vidéo massivement multijoueur, de culture asiatique et de géopolitique. Mais pas que.

Mois après mois, le format Le Meilleur de YouTube vous suggère inlassablement depuis 2016 une liste de cinq chaînes à découvrir. Cette fois, on parle de jeu vidéo massivement multijoueur, de microcosme, de culture asiatique, de géopolitique et d’un drôle de personnage. Et pour nous suivre, rendez-vous sur YouTube, Instagram et TikTok, pour parcourir nos chaînes.

Journey to the Microcosmos

« Plongez dans le monde minuscule et invisible qui nous entoure ! Avec la musique d’Andrew Huang, les images de James Weiss et la narration de Hank Green, nous voulons vous emmener dans un voyage fascinant et réfléchi à travers le microcosme ». Voilà la description de la chaîne Journey to the Microcosmos. Un échantillon, un microscope et on ausculte.

Kombo

Les chaînes sur le jeu vidéo pullulent sur YouTube. Kombo en est une parmi tant d’autres, mais sa truc est de se focaliser sur les jeux vidéo de rôle massivement multijoueur. Vous savez : les MMORPG. On y parle bien sûr de World of Warcraft, mais aussi de quelques autres titres, comme New World. Bon, en vérité, on parle surtout de WoW.

Mr. Yabatan

Vous vous souvenez lorsque YouTube était encore cool et loufoque ? Lorsque les vidéos avaient ce petite côté amateur, sans trop de montage et de script ? Elles existent encore, mais ce n’est pas toujours évident de les trouver aujourd’hui. La chaîne YouTube de Mr. Yabatan est un peu dans cette veine. Des vidéos débiles, sans queue ni tête.

Mister Geopolitix

À votre avis : de quoi peut bien parler une chaîne YouTube qui se nomme Mister Geopolitix ? Oui, de géopolitique. Terrorisme en Afrique, mafias, déforestation, stratégie chinoise dans l’océan indien, géopolitique du Moyen-Orient, l’OTAN face à la Russie, espionnage, cybersécurité… voilà quelques-uns des thèmes abordés dans les vidéos.

Marie Palot

Si vous la culture d’Extrême-Orient vous parle, la chaîne de Marie Palot parle de sujets en lien avec le Japon et la Corée du Sud Du pire drama coréen de ces dernières années en parlant de certains webtoons à succès, en passant par une interview de Mamoru Hosoda — excusez du peu. Plusieurs vidéos sont assez longues, au-delà de l’heure de contenu.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.