Amoureux de Jacques Demy ou de La La Land, cette nouvelle création de France TV Slash est faite pour vous. Reusss est une comédie musicale pop et acidulée comme on les aime, aux accents rap et RnB ultra originaux. Une petite bombe, parfaite pour les longues soirées d’hiver.

Imaginez un peu une scène digne d’un film de Jacques Demy, avec chorégraphies en pleine rue et rythmes endiablés sortis de nulle part. Maintenant, ajoutez des musiques hip hop, une bonne dose de vibe adolescente et le soleil de la banlieue de Sète. Secouez très fort et vous obtiendrez le cocktail détonnant de Reusss. Si les journées d’hiver de plus en plus courtes et le mauvais temps vous dépriment, cette nouvelle création, disponible sur la plateforme gratuite de France TV Slash, devrait vous remonter le moral à coups de séquences chantées et de sororité éclatante.

Découverte en mars au festival Séries Mania et justement récompensée d’un prix pour la performance de ses trois actrices principales, cette comédie musicale singulière débarque enfin sur nos écrans. Hanane y célèbre son bac en fanfare (littéralement), avant de vivre un drame familial. Elle va alors entraîner ses meilleures amies, ses « Reusss », Ambre et Maïssa, dans une enquête un brin dangereuse pour découvrir la vérité. On vous donne 3 raisons de tomber sous le charme de Reusss, dont les épisodes courts et percutants sont bourrés d’inventivité.

Des chansons et des chorégraphies vibrantes

Des personnages qui dansent subitement à chaque coin de rue, des dialogues chantés quelle que soit l’occasion, une mélodie omniprésente… Si les comédies musicales colorent vos vies, vous ne devriez clairement pas être dépaysés par Reusss. Mais la nouvelle série ado de France TV Slash recèle une petite particularité : mixer les classiques façon Demoiselles de Rochefort à des rythmes rap et RnB entraînants. En regardant les dix épisodes de cette première saison, vous vous surprendrez régulièrement à reprendre en cœur les airs entonnés par les personnages, tant ils captivent immédiatement nos oreilles.

On chante et on danse en permanence dans Reusss // Source : France TV Slash

Les chorégraphies, imaginées par Cathy Ematchoua (qui a travaillé avec MIA et Christine and the Queens), complètent merveilleusement les chansons de la série, mêlant à nouveau avec bonheur pas de danse classique et mouvements hip hop. Les séquences musicales sont donc réjouissantes, ponctuant d’une originalité folle des situations parfois pourtant banales. Toujours justifiés, ces irrésistibles numéros subliment toujours les interrogations des personnages qui les interprètent, dans des registres amoureux, amicaux ou plus graves. Au total, 21 chansons et 24 chorégraphies accompagnent les dix épisodes de Reusss. Un défi pour cette petite série française, relevé par une équipe aussi brillante qu’inspirante, composée notamment des rappeurs français Brav et Demi-Portion, lui-même originaire de Sète.

Un trio d’actrices badass

Au cœur de Reusss, se trouvent trois actrices phénoménales, trois noms que l’on vous conseille fortement de retenir : Inès Ouchaaou, Assa Sylla (Bande de filles, SKAM France) et Charlie Loiselier (Marianne). Parfaitement complémentaires, les énergies de ces trois comédiennes se mêlent dans cette fiction solaire qui met en avant leurs talents avec une grande bienveillance. Aussi formidable dans la comédie, le chant ou la danse, ce trio d’actrices badass crève l’écran à chaque seconde de Reusss.

Le trio d’actrices de Reusss est épatant // Source : France TV Slash

Inès Ouchaaou, Assa Sylla et Charlie Loiselier sont ainsi les révélations de cette série musicale, composant des adolescentes touchantes, attachantes mais surtout vraiment complexes. Il est rare de trouver un tel niveau d’audace dans des personnages féminins, d’autant plus ados et d’autant plus à la télévision française. Hanane, Ambre et Maïssa sont ainsi totalement à l’aise dans leurs baskets, dans leurs sexualités et dans leurs personnalités, et ça fait un bien fou de voir ça sur le petit écran. L’épisode 7 est notamment une pépite autour de l’affirmation de soi, de la solidarité féminine et de l’émancipation patriarcale, tout ça sur des rythmes acidulés à intégrer à votre prochaine playlist. On est fans.

Des intrigues captivantes

Aussi moderne qu’originale, Reusss adopte un ton unique, qui peut déstabiliser, en mixant des univers opposés avec malice. Entre enquête façon Agatha Christie, teen drama, récit familial, comédie et romance, la série ne cesse d’étonner, de se renouveler et de faire évoluer sa narration. Un parti pris extravagant et inimitable, qui permet à Reusss d’aborder des thématiques relativement conventionnelles comme le pouvoir de l’amitié tout en s’affirmant sur des intrigues moins classiques. La dépression, l’homophobie intériorisée, les relations toxiques, le plaisir féminin, le sexisme ordinaire ou les difficultés de la vie en banlieue sont ainsi tour à tour mises en lumière avec des nuances plutôt rares dans les séries ados françaises.

Ambre, Hanane et Maïssa s’embarquent dans une aventure dangereuse // Source : France TV Slash

Évidemment, Reusss n’échappe pas à quelques clichés, mais ces faux pas ne suffisent pas à ternir l’éclat de cette comédie musicale féministe et flamboyante. Dès le visionnage des premiers épisodes au festival Séries Mania, la création de France TV Slash avait été un coup de cœur immédiat, qui émerveille autant qu’elle donne la pêche. Vraiment, ne ratez pas Reusss, dont les cliffhangers parfaitement dosés vous pousseront à regarder chaque nouveau chapitre de 20 minutes avec bonheur.

La saison 1 de Reusss sera sur France TV Slash