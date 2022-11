[Deal du Jour] Amazon propose une réduction sur le jeu MicroMacro : Crime City. Ce jeu coopératif, édité par Spielwiese, est un Cherche et Trouve géant où vous devrez résoudre une enquête sur une immense carte. Il a obtenu l’As D’Or du meilleur jeu 2021 au Festival International des Jeux de Cannes.

C’est quoi, cette réduction sur le jeu MicroMacro : Crime City ?

Amazon propose une réduction sur le jeu MicroMacro : Crime City. Trouvable habituellement sur divers sites marchands autour de 25 €, il est ici proposé au prix de 17,99 €.

C’est quoi, ce jeu de société en promotion ?

La ville de Crime City est le lieu de nombreux crimes, du plus innocent au plus sauvage. Vous et vos coéquipiers devrez mener l’enquête afin de comprendre les motifs des criminels et retrouver ces derniers. Sens de l’observation et patience seront nécessaires pour trouver le plus infime des détails sur l’immense carte (75 × 110 cm tout de même) qui fait office de plateau de jeu. La carte de la ville est remplie de personnages qui déambulent dans des rues étroites, rentrent dans des bâtiments ou prennent des transports. Les scènes de vie quotidienne sont dépeintes avec un charme amusant et c’est dans cette ville qui déborde de vie que vous devrez suivre les victimes et suspects et retracer leur dernier parcours.

Au fur et à mesure de vos passages dans les quartiers, vous commencerez à être familier avec la carte et la ville. Seize enquêtes sont proposées, de la plus simple à la plus compliquée. Les parties les plus difficiles sont aussi les plus longues et ce n’est pas impossible de passer une bonne heure à résoudre une affaire. Chaque enquête est constituée d’un ensemble de cartes à dévoiler l’une après l’autre. Chaque carte vous demande de retrouver un élément précis dans la ville. Qui a volé le chapeau de cet habitant ? Où est passé le voleur ? Où était-il avant le larcin ? Le plateau du jeu n’est pas figé dans le temps et vous remonterez ainsi le cours des évènements jusqu’à la résolution de l’enquête.

La carte toute mignone de MicroMacro Crime City. // Source : Spielwiese

Est-ce que cette promotion sur MicroMacro : Crime City est intéressante ?

Rarement en promotion, c’est une bonne occasion de mettre la main sur un jeu coopératif original et passionnant. Les auteurs et illustrateurs ont travaillé de concert pour proposer un plateau magnifique et bien conçu. Le jeu est passionnant à parcourir et vous aurez sûrement envie de retourner dans la ville et d’apprendre par cœur ses rues et sa typologie. Graphiquement pensé comme un Cherche et Trouve géant, son design va rapidement plus loin qu’un simple jeu d’observation. La difficulté de certaines enquêtes l’emmène sur le terrain des jeux de déduction, avec un superbe plateau qui fait office d’énigme géante.

Malgré le caractère criminel de certaines enquêtes, le jeu est jouable avec des enfants. À vous de faire attention aux affaires à résoudre et, si possible, de les adapter à leur âge en changeant quelques composantes des enquêtes. Heureusement, le design mignon de la ville et des personnages convient parfaitement aux plus jeunes. La grande surface de jeu est un régal à parcourir en famille. Notez qu’il faut une grande table ou de la place par terre, ainsi qu’une pièce bien éclairée. Une petite loupe est fournie dans la boîte afin de ressembler vraiment à un enquêteur. Sachez enfin qu’il existe plusieurs suites au jeu original, pour prolonger le plaisir.

