Numerama suit l’actualité des jeux de société depuis des années, et se tient à la pointe des nouveautés, pour vous conseiller les meilleurs du moment. Découvrez notre sélection de jeux d’enquête en 2022.

Vous le savez si vous suivez régulièrement nos recommandations ludiques, nous aimons beaucoup les jeux d’enquête chez Numerama. Et ça tombe bien, il en sort régulièrement.

Une tendance récente dans ce domaine consiste en des jeux sans règles et avec du matériel immersif : rapports de police, photographies, lettres, etc. Le premier de la sorte que nous avions essayé était Les Flammes d’Adlerstein, et nous en étions ressortis particulièrement enthousiastes.

Mais depuis, qu’ont donc les Sherlock en herbe à se mettre sous la dent ? Voici une petite sélection de jeux qui devrait assouvir votre soif de crimes à élucider !

Les points communs dans la sélection

Tous les titres de cette sélection partagent des points communs sur lesquels nous ne reviendrons pas individuellement :

Évitez d’y jouer à plus de trois ou quatre, pour que tout le monde puisse prendre part à l’enquête ;

Une connexion Internet est requise (pour visiter les sites créés pour l’enquête, les réseaux sociaux des protagonistes, etc.), et on conseille au minimum une tablette ;

Une session dure entre 90 et 240 minutes, selon votre expérience et l’enquête choisie ;

Des indices sont proposés en cas de blocage ;

Les pièces à conviction sont de qualité, pas juste des bêtes feuilles imprimées ;

Il n’y a aucune règle à lire : vous ouvrez la boîte, vous jouez.

Detective Box

Henry Coleman, un brillant étudiant de la prestigieuse université de Woodlock, est retrouvé mort dans d’étranges circonstances. Et ce décès fait ressurgir des secrets que beaucoup auraient préféré garder enterrés…

Detective Box est constitué de trois épisodes, trois boîtes, qui se suivent et qui forment l’enquête au complet. Le premier épisode met en place l’intrigue et présente les différents protagonistes. Vous pouvez bien entendu vous arrêter à celui-ci, mais il faut aller au bout de la dernière enquête pour connaître le dénouement de l’histoire. À la fin du premier épisode, vous constituez une liste de suspects potentiels. Les deux suivants fournissent les alibis pour en éliminer certains au fur et à mesure… jusqu’à ce qu’il ne reste plus que le(s) coupable(s).

Source : Detective Box

L’intrigue mise en place dans le premier épisode est particulièrement prenante, surtout pour les adeptes de sociétés secrètes. Les deux suivants sont un peu plus classiques, mais on a, quoiqu’il arrive, envie d’aller au bout pour connaître le fin mot de cette affaire. On vous conseille à ce propos de ne pas laisser passer de trop de temps entre les différentes enquêtes, au risque de perdre le fil, d’oublier qui est qui, et au final de vous gâcher l’expérience.

Detective Box est le jeu de cette sélection qui s’appuie le plus sur l’utilisation de votre ordinateur. En effet, les interrogatoires, les fouilles, ainsi que vos conclusions, passent obligatoirement par le site dédié. Ce qui pourrait ressembler à de la fainéantise et de l’économie de papier, s’avère finalement astucieux : si tous les interrogatoires étaient fournis dans la boîte, on se contenterait de les lire, là il faut d’abord réfléchir pour trouver qui interroger.

Vous ne trouverez pas Detective Box dans votre boutique ludique habituelle, mais uniquement sur le site de l’éditeur. Vous avez la possibilité d’acheter chaque boîte individuellement ou le pack complet pour un tarif plus avantageux.

Hidden Games

Hidden Games est une collection de deux boîtes, vous proposant chacune une enquête indépendante. Une troisième est d’ores et déjà prévue, mais sans date de sortie encore.

Dans L’affaire Bourg-Le-Petit, le petit village est traumatisé depuis plusieurs semaines par le décès d’un de ses habitants pendant la fête annuelle de la chasse. Devant le peu de volonté dont fait preuve la police locale, vous recevez une lettre anonyme vous suppliant de faire la lumière sur cette affaire.

Dans Le diadème d’amaryllis, le précieux bijou disparait du musée où il était exposé, sans qu’aucune trace ni aucune empreinte ne soit retrouvée. En lieu et place du diadème, un morceau de pyrite a été laissé dans la vitrine. Après avoir brillamment résolu la précédente enquête, le commissaire vous charge de cette nouvelle affaire.

Source : Hidden Games

Nous avons beaucoup apprécié la première enquête, ancrée dans un petit village de la France profonde. On apprend petit à petit à connaitre les protagonistes, à tisser les liens qui les unissent, à comprendre leurs motivations. L’intrigue est cohérente et il est facile de s’y plonger.

La seconde est un peu plus classique, mais propose un mini-jeu de chasse à l’homme qui nous a beaucoup plus. Autre élément très original dans celle-ci : le commissaire qui vous a chargé de l’affaire va vous appeler sur votre téléphone, en pleine enquête, pour vous mettre sur une nouvelle piste.

Sous Scellés

Sous Scellés est la gamme de cette sélection qui comporte le plus d’enquêtes : quatre indépendantes en une boîte chacune, et deux autres en plusieurs boîtes qui se suivent. Nous en avons résolu deux pour le moment.

Dans Le gardien des caves, six voisins aux profils variés vivent dans un immeuble sans histoire d’une petite ville paisible. Rien ne les destinait à être plongés au cœur d’une affaire de meurtre, lors de la découverte du corps du gardien dans les caves de l’immeuble. Qui pouvait en vouloir au concierge solitaire ? Avait-il quelque chose à se reprocher ?

Dans Ultime châtiment, un dîner familial prend un tournant macabre quand, au petit matin, le corps du frère cadet est retrouvé mort. Quels secrets cache cette famille en apparence modèle, fierté de la paroisse locale depuis plusieurs générations ? Certaines rumeurs seraient-elles fondées ?

Source : Sous Scellés

Nous avons particulièrement apprécié ces deux enquêtes. L’utilisation d’Internet est plutôt limitée dans la première, un peu plus présente dans l’autre. Le jeu et les voix des acteurs sont très bons, les plus réussis de cette sélection.

L’atmosphère des deux enquêtes est plutôt lourde et pesante, que ce soit les relations tendues entre voisinage ou au sein de la famille pieuse. Les intrigues sont bien ficelées et prenantes. Elles sont banales, ancrées dans la réalité, vraisemblables, on s’y investit d’autant plus facilement.

La résolution de la première boîte est originale, puisqu’il faut envoyer vos conclusions par mail à votre commanditaire. Et selon les éléments transmis, la réponse (immédiate) indique s’il faut creuser plus loin ou si l’enquête est résolue.

Là encore, vous ne trouverez pas les enquêtes Sous Scellés dans votre boutique ludique habituelle, mais uniquement sur le site de l’éditeur. Vous avez la possibilité d’acheter chaque boîte individuellement, ou de vous abonner pour un tarif plus avantageux et recevoir une nouvelle enquête chaque trimestre.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.