Alors que nous sommes en pleine période du Black Friday, Steam propose ses soldes d’automne. On a sélectionné 8 jeux à moins de 20 €, 100 % compatibles avec le Steam Deck.

Cette semaine, tout le monde en veut à notre porte-monnaie. Dans les enseignes, les promotions du Black Friday s’empilent. Sur Steam, ce sont les soldes d’automne qui sont proposées du 22 au 29 novembre 2022.

À cette occasion, on vous propose une petite sélection d’incontournables avec deux critères à remplir : le jeu doit coûter moins de 20 € et, surtout, doit être 100 % compatible avec le Steam Deck (que nous avons testé). Si vous venez de craquer pour la console portable de Valve, nos recommandations sont idéales.

C’est le moment des soldes d’automne sur Steam !

8 jeux à découvrir sur le Steam Deck avec les soldes

Horizon Zero Dawn: Complete Edition — 19,99 €

Horizon Zero Dawn, d’abord sorti en exclusivité sur PlayStation 4, est une belle et grande aventure. On y suit l’héroïne Aloy, plongée dans un univers mélangeant le préhistorique (des dinosaures robots) et la SF. Pour un premier opus, la barre est placée très haut et le jeu tourne parfaitement sur Steam Deck. Si vous avez de longs trajets en train ou en métro, c’est parfait.

Kena: Bridge of Spirits — 19,99 €

Un magnifique jeu d’action/aventure, porté par une direction artistique somptueuse et de bonnes idées. Tout n’est pas parfait dans Kena: Bridge of Spirits, mais les bases sont suffisamment solides pour que l’on soit captivé. En prime, les petits esprits entourant l’héroïne sont vraiment mignons.

Hades – 12,59 €

Comment ? Vous n’avez pas encore succombé à Hades ? Foncez ! Ce jeu d’action au gameplay exigeant est diablement addictif. On joue, on perd, on apprend, on recommence. Le gameplay est parfaitement adapté à une console portable et, en prime, on peut se délecter d’une belle relecture de la mythologie grecque. À ce prix, c’est cadeau.

Devil May Cry 5 : 9,89 €

Devil May Cry 5 est un monument du jeu d’action. Derrière ses jolis graphismes et son ton résolument arrogant, il renferme un gameplay parfait. On peut y voir l’apothéose d’une saga démarrée depuis plusieurs décennies et qui aura survécu à plusieurs époques. La maîtrise est totale.

Hollow Knight : 7,49 €

Ne vous fiez pas à l’air mignon de Hollow Knight. Ce titre appartenant au genre Metroidvania est bien plus complexe qu’il n’y paraît. C’est même un véritable petit bijou, articulé autour d’une palanquée de secrets à percer et de belles petites histoires à découvrir. Là encore, le Steam Deck est l’écrin parfait pour lui tailler un joli costume.

Spyro Reignited Trilogy : 13,99 €

Jouer à la trilogie Spyro revient à revivre, pour certains, de bons souvenirs. Le petit dragon mignon a été l’une des mascottes du catalogue PlayStation. Il renaît dans cette compilation réunissant Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer et Spyro: Year of the Dragon, avec des graphismes remis au goût du jour et dignes d’un dessin animé.

Disco Elysium : 9,99 €

L’un des jeux de rôle les plus marquants de ces dernières années. Une multitude de choix, des dialogues, en veux-tu, en voilà, une écriture sans réel équivalent, des possibilités immenses… Et, des heures et des heures de contenu.

Deathloop : 19,79 €

On n’a pas toujours compris où Bethesda voulait vraiment en venir avec Deathloop. Il s’agit en réalité d’une enquête captivante, enfermée dans une boucle temporelle (qui pimente l’expérience avec intelligence). Le puzzle qui en découle est très satisfaisant à résoudre.