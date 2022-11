[Deal du Jour] Le dernier-né de la saga Sonic tente de réinventer la formule avec une proposition unique dans la saga. En effet, Sonic Frontiers offre la possibilité au hérisson bleu de parcourir pour la première fois un monde ouvert. Un épisode en partie réussi grâce à un univers sympathique à explorer.

C’est quoi, la promotion sur ce jeu Sonic ?

Disponible depuis le 8 novembre 2022, Sonic Frontiers est vendu 59,99 € sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et l’eShop de Nintendo. Il est en ce moment proposé avec une réduction sur Amazon. Sonic Frontiers est ainsi disponible :

C’est quoi, Sonic Frontiers ?

Sonic Frontiers a beaucoup fait parler de lui avant sa sortie, notamment en raison de quelques vidéos de gameplay plutôt nébuleuses et un univers particulier. En dehors de Sonic Mania sorti en 2017, les jeux du hérisson bleu n’ont pas vraiment brillé par leur qualité. L’ancien rival de Mario, à la grande époque de la guerre des consoles, a raccroché les gants depuis bien longtemps. Ce Sonic Frontiers, proposé comme un renouveau de la franchise, était donc attendu au tournant. Et force est de constater, manette en main, qu’il ne s’en sort pas trop mal.

Pour sa première aventure en monde ouvert, Sonic peut se balader presque partout et rapidement. Les environnements à parcourir sont vastes et par chance notre héros peut se déplacer très vite et couvrir de grandes distances facilement. La sensation de vitesse est réussie et se promener dans ce monde ni vraiment beau, ni vraiment moche, est très agréable. La carte est pleine de défis simples et amusants qui peuvent être certes répétitifs, mais toujours plaisants. La caméra n’est pas au niveau d’un Super Mario Odyssey, pourtant sorti il y a cinq ans, mais parvient malgré tout à procurer des sensations de gameplay propre aux jeux Sonic.

Sonic Frontiers // Source : Capture Xbox

Le jeu Sonic Frontiers est-il intéressant à ce prix ?

La réponse est oui, il est intéressant à ce prix et seulement à ce prix. Sonic Frontiers est un jeu bancal et une tentative de renouveler une saga qui s’essouffle. Il y a de bonnes idées à la pelle, mais le jeu est quelconque, en dehors de sa mascotte. Avec cette promotion qui arrive aussi vite, c’est une bonne occasion de vous le procurer si vous avez un affect pour Sonic et sa franchise. Derrière ses graphismes un peu datés, sa caméra capricieuse et ses quêtes souvent anecdotiques se cache un jeu malgré tout attachant.

Le système de combat est fun et les sensations sont au rendez-vous. Sonic Frontiers s’embête à inclure des composantes RPG pas vraiment nécessaires, mais elles ont le mérite d’apporter un peu d’épaisseur à un jeu expérimental où tout semble aléatoire. De son univers bricolé, aux ennemis au design surréaliste, le jeu ressemble davantage au concept d’un bon Sonic, qu’à un bon Sonic. Mais peu importe, la magie opère malgré tout et Sonic Frontiers est un jeu sincère et charmant et un véritable plaisir coupable qu’il serait dommage de ne pas faire.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.