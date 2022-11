À l’occasion de la publication de ses résultats financiers, Activision a confirmé qu’il y aura bien un nouveau Call of Duty en 2023. Bloomberg prétendait le contraire en début d’année.

En février dernier, le média réputé Bloomberg indiquait qu’Activision pourrait ne pas sortir un nouveau Call of Duty en 2023 — ce qui aurait alors brisé cette tradition d’un opus par an démarrée en… 2005. À l’occasion de la publication de ses derniers résultats financiers le 7 novembre, la multinationale a infirmé cette possibilité : il y aura bien un Call of Duty 100 % inédit en fin d’année prochaine.

« Activision est pressé à l’idée de construire sur sa tendance actuelle en 2023, avec des projets comme des mises à jour majeures pour le jeu en ligne, la future sortie premium annuelle et encore plus d’expériences free to play sur toutes les plateformes », peut-on lire. Dans l’esprit d’Activision, on passe donc d’une possible année sans à un calendrier visiblement bien rempli.

Call of Duty: Modern Warfare II. // Source : Capture PS5

Activision reste fidèle à ses habitudes avec Call of Duty

À la lecture des chiffres partagés par Activision, il est simple de comprendre pourquoi il n’est pas question de se priver d’un nouveau Call of Duty en 2023. Lancé le 28 octobre dernier, Call of Duty: Modern Warfare II a déjà franchi la barre du milliard de dollars généré. Mieux, il est le plus rapide de la licence à l’avoir fait. Les ventes sont « deux fois plus importantes » que les opus les plus récents, ce qui motive à poursuivre dans cette voie.

Toutefois, il faut rappeler que les Modern Warfare sont les titres les plus plébiscités par les fans. Et si Bloomberg, et d’autres, ont pensé qu’Activision briserait l’annualisation, c’est tout simplement parce que Call of Duty: Vanguard, lancé en 2021, a été un échec. Pour maintenir une telle cadence, l’éditeur s’appuie sur une constellation de studios qui se partagent les tâches et alternent. Tous les ans, le leadership change parmi trois grosses structures (Infinity Ward, Treyarch et Sledegehammer Games). En 2023, le futur Call of Duty devrait être supervisé par Treyarch.

À noter que plusieurs projets Call of Duty sont en préparation, et pas des moindres :

Call of Duty: Warzone 2.0, « qui a tiré des enseignements de son prédécesseur » (il a fini par être cassé), sera disponible le 16 novembre 2022. Warzone premier du nom avait dépassé la barre des 100 millions de fans ;

Call of Duty: Warzone Mobile est toujours attendu pour 2023. Il s’appuiera sur le même moteur graphique que Modern Warfare II et Warzone 2.0, et proposera des éléments de progression partagés.

Bref, la saga Call of Duty a encore un bel avenir devant elle et il n’est pas du tout question de prendre une année sabbatique.