Canal+ ne donne plus accès aux chaînes du groupe TF1, en raison d’un conflit sur les conditions de diffusion. Des solutions existent pour les retrouver, en attendant un retour à la normale.

L’entente entre TF1 et Canal+ est donc terminée, pour l’instant du moins. Depuis le 2 septembre, Canal+ a coupé le signal des chaînes de son concurrent (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI). En cause ? L’impossibilité pour les deux groupes de se mettre d’accord sur les conditions de diffusion. TF1 voudrait fortement monétiser ses contenus, trop au goût de Canal+.

En attendant un retour au statu quo ante bellum, le public n’est pas sans solution pour retrouver les contenus de TF1. Si vous utilisiez Canal+, voici une liste des principales solutions légales qui s’offrent à vous. Certaines sont gratuites, d’autres payantes. Elles nécessitent selon les cas de figure d’avoir accès à un ordinateur, à un téléviseur ou bien à appareil particulier.

Comment regarder TF1, si vous passiez auparavant par Canal+ ?

Avec un téléviseur et la TNT

Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant : allumez le téléviseur pour avoir les chaînes de TF1. Elles sont accessibles par la télévision numérique terrestre (TNT). La TNT concerne 12 millions de foyers. Elle constitue d’ailleurs l’unique mode de réception pour un peu plus de 20 % des foyers équipés en téléviseur, pointait le régulateur audiovisuel en juin 2022.

Avec le site web de TF1

Le groupe TF1 met à disposition ses programmes en direct et en rediffusion sur son site web, que vous pouvez visiter avec votre navigateur. Notez qu’il vous faut avoir un compte (sa création est gratuite). En outre, gare aux réglages de votre navigateur : si vous refusez les cookies, les scripts ou utilisez des extensions spéciales, le flux peut ne pas se lancer.

Le site web de TF1. // Source : Capture d’écran

Avec l’application mobile MyTF1

Comme avec le site web, mais du côté mobile. Il existe une application pour Android et iOS appelée MyTF1 à télécharger et installer. Là encore, l’accès est gratuit, mais vous devrez vous identifier sur la plateforme. L’application fonctionne aussi bien sur smartphone que sur tablette, à condition d’avoir une version récente du système d’exploitation mobile.

Avec Molotov (mais version payante)

Molotov ne peut plus diffuser les chaînes TF1 dans son offre gratuite. Mais si vous payez le service, vous avez la possibilité de retrouver ces contenus. Par exemple, la formule Molotov Plus, facturée 3,99 euros par mois, donne accès à TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. Prendre un abonnement juste pour ces chaînes est toutefois peu compétitif, vu les alternatives gratuites.

Avec Salto

Salto est un service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) français lancé par TF1, France Télévisions et M6. Si on trouve des films et séries, il y a aussi des rediffusions et du direct, y compris du premier groupe audiovisuel privé en Europe. C’est une plateforme payante : comptez au moins 6,99 euros par mois (mais il y a un mois offert pour les nouveaux venus).

Salto donne accès aux chaînes de ses fondateurs, comme TF1 et LCI. // Source : Salto

Avec sa box FAI

Si vous avez souscrit un abonnement chez Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free, votre opérateur inclut probablement dans votre forfait un accès à la télévision — ou alors, il est disponible en option ou en modifiant votre forfait. Les cas de figure étant variables d’une formule à l’autre et d’un FAI à l’autre, référez-vous à votre contrat et vérifiez avoir tout le nécessaire, comme un décodeur TV.

Mais aussi

Autre possibilité : mobiliser Android TV ou Apple TV. Vous pouvez aussi peut-être vous servir du système d’exploitation de votre téléviseur, s’il s’agit d’une TV connectée. La télévision peut aussi être réceptionnée par satellite, si vous avez souscrit une offre de ce genre. Il existe enfin d’autres applications, y compris des FAI, donnant accès à la TV.