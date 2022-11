Sur France Culture, l’émission Le Meilleur des Mondes, partenaire de Numerama, a exploré cette fois-ci le monde de Twitch en invitant deux streamers français, Modiie et ZeratoR, au renfort du chercheur Olivier Mauco. Dans notre chronique, on en profite pour rendre hommage à l’art narratif français dans les jeux vidéo : l’écran n’est pas toujours un frein au véhicule émotionnel…

En saison 1 du Meilleur des Mondes, et sur Numerama, je vous avais dit tout mon amour pour Life is Strange. Dans ce jeu vidéo, vous devez faire des choix pour influencer le récit. Le principe est particulièrement Twitch-compatible : les streamers peuvent impliquer les viewers, en les faisant participer. D’ailleurs, la franchise a ensuite développé Crowd Choice, une fonction pour que les spectateurs puissent voter pour un choix narratif.

La narration a donc sa place sur Twitch, car les jeux vidéo, ce sont aussi des histoires. Et, il se trouve que Life is Strange est, à l’origine, un jeu créé par un studio français, Dontnod, qui a produit par la suite d’autres jeux narratifs tout aussi profonds. C’est le cas de Tell Me Why, une exploration de la famille et de la transidentité. Une belle patte française est en train de s’imposer dans ce domaine artistique.

Frère et soeur, dans Tell me Why. // Source : Dontnod / Screen Numerama

Un exemple récent : A Plague Tale Requiem

On peut citer un exemple très récent. Le studio Asobo, à Bordeaux, vient de sortir A Plague Tale : Requiem, le 2e opus de leur saga dans une France surnaturelle du 14e siècle. La jeune Amicia doit protéger son petit frère face à des hordes de rats et à des milices menaçantes. L’évolution des personnages dans ce monde dur, la relation frère/sœur… tout est bouleversant dans A Plague Tale au point de vous mettre les larmes aux yeux. C’est beau dans tous les sens du terme : ce n’est pas simplement réaliste visuellement : j’avais rarement assisté, dans un jeu vidéo, à un personnage faisant un breakdown psychologique. Tuer et survivre n’est pas anodin dans A Plague Tale, l’héroïne en est épuisée physiquement, c’est perceptible « à travers la manette ».

A Plague Tale : Requiem sort sur Playstation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. La suite des aventures d'Amicia et Hugo est toujours plus bouleversante. On a rencontré Kevin Choteau, le game director.@KChoteau @aplaguetale @asobostudio #APlagueTaleRequiem pic.twitter.com/9lirJv0kwE — Numerama (@Numerama) October 18, 2022

La « patte française » dans le jeu vidéo

Une patte artistique ambitieuse avec une écriture des personnages puissante, sociale, s’impose. On a un vivier français de talents dont il faut parler et qu’il faut soutenir. En plus de ceux déjà évoqués, il y a Syberia du studio Microids, ou encore les jeux de Quantic Dream (sans oublier que la licence Assassin’s Creed a été créée par Ubisoft, studio né dans l’hexagone).

Je vis autant d’émotions avec certains de ces jeux qu’avec des romans ou en regardant des films. Un nouvel art narratif a émergé, complémentaire des autres, mobilisant l’interactivité comme véhicule émotionnel. Finalement un peu comme Twitch, qui n’est pas qu’une technologie virtuelle : c’est du lien humain qui peut s’avérer très fort, écran ou non.

Pour écouter Le Meilleur des Mondes sur France Culture

L’émission Twitch : c’est quoi la vie d’un streamer ? a été diffusée vendredi 14 octobre à 21h et samedi 15 octobre 2022 à 17h sur France Culture.

Le Meilleur des mondes est l’émission de François Saltiel, préparée avec Juliette Devaux. Elle est disponible en podcast, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et vos autres plateformes préférées.