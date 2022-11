À quelques semaines du lancement, Numerama vous fait découvrir en exclusivité mondiale une carte de La Guerre Fratricide, la prochaine extension de Magic.

La Guerre Fratricide, la 94e et prochaine extension de Magic, arrive en boutique le 18 novembre 2022. Deux semaines à patienter avant de pouvoir revenir sur un événement majeur dans l’histoire du jeu.

Une extension « événement »

La plupart du temps, les extensions de Magic représentent un monde, un univers distinct, dans le vaste multivers qui sert de folklore au jeu depuis ses débuts — Amonkhet et sa thématique égyptienne, Kaldheim et son panthéon de dieux nordiques, entre autres exemples.

La Guerre Fratricide a ceci de spécial qu’elle ne dépeint pas un de ces univers, mais se base sur un événement bien particulier qui a déjà eu lieu dans la ligne temporelle du jeu. En l’occurrence, la guerre entre deux frères : Urza et Mishra.

La première référence à ce duel date d’Antiquities, la deuxième extension de Magic, sortie en… 1994. Ce qui n’était au départ qu’une querelle entre les deux frères, après que chacun ait trouvé la moitié d’une ancienne pierre de pouvoir, s’est transformé en une guerre totale. Elle a mis en branle l’avenir de leur plan et du multivers lui-même.

La guerre dura des décennies, et se conclut tragiquement, quand Urza comprit que son frère s’était laissé corrompre par les Phyrexians, des créatures faites de chair et de métal, pour arriver à ses fins, et n’avait d’autre issue que de l’anéantir.

Du rétro et du nouveau

Comme on pouvait s’y attendre, l’extension s’articule autour des artefacts, spécialité des deux frères. Les paquets réunissent ainsi certains artefacts d’anciennes extensions, légendes du passé, en plusieurs styles, tous plus rétro les uns que les autres.

Un artefact avec un design rétro // Source : Wizards of the Coast

De quoi faire plaisir aux plus anciens joueurs. En revanche, les véhicules et les artefacts colorés, plus récents, en sont absents, là encore pour conserver l’aspect rétro de l’extension.

On retrouve même des mecha — gros robots — sur les terrains de base.

Carte Magic ‘La Guerre Fratricide’ // Source : Wizards of the Coast

Deux mécaniques déjà connues sont remises au goût du jour :

« Assimilation », permettant d’assembler le verso de deux cartes pour en former une géante ;

« Exhumation », permettant de rejouer une carte depuis le cimetière le temps d’un tour.

Et une nouvelle fait son apparition, « Prototype », qui propose deux créatures sur la même carte, avec des caractéristiques et un coût différents. On choisit laquelle arrive en jeu au moment de jouer la carte.

Enfin, avec un peu de chance, vous pouvez même tomber sur des cartes issues d’un autre univers bien connu d’Hasbro, maison-mère de l’éditeur du jeu, Wizards of the Coast… les Transformers.

Les Transformers dans Magic ! // Source : Wizards of the Coast

Autel des transfigurants, une carte en exclusivité mondiale

En partenariat avec Wizards of the Coast, Numerama vous dévoile en avant-première, et en exclusivité mondiale, une carte de La Guerre Fratricide, que vous aurez peut-être la chance d’ouvrir dans vos paquets.

Il n’est pas évident de juger de sa puissance sans connaitre l’entièreté des presque 300 cartes qui composent l’extension. N’étant pas spécialiste du construit, je ne m’avancerais pas sur une potentielle prédiction. Les decks « sacrifice » étant toujours plutôt forts, peut-être que cette nouvelle carte pourrait s’y insérer, surtout en standard (elle semble bien trop faible pour les autres formats). Elle pourrait par contre briller en limité, en draft notamment, surtout si l’extension propose beaucoup de créatures avec des effets liés à leur mort. Dans tous les cas, le fait qu’elle soit incolore lui ouvre l’accès à tous les decks.

Bref, découvrez sans plus attendre l’« Autel des transfigurants », un artefact qui permet de sacrifier une créature pour s’accélérer en mana, ou pour créer un jeton 3/3 :

Autel des transfigurants // Source : Wizards of the Coast

Et en version anglaise :

Transmogrant Altar // Source : Wizards of the Coast

Comme d’habitude, plusieurs produits sont proposés, selon votre façon de jouer et votre budget : bundle, booster de draft, d’extension, collector, ou decks Commander. Et, évidemment, vous pourrez aussi y jouer sur Arena, la version numérique du jeu, quelques jours en avance, à partir du 15 novembre.

Comme à chaque fois, et même si le jeu souffle sa trentième bougie, l’équipe de conception parvient à nouveau à nous donner envie. Et il y a quelques membres de la rédaction de Numerama pour en témoigner. Enfin, n’hésitez pas à visiter les autres sources qui proposent des avant-premières exclusives, surtout nos amis francophones Bandit et Val&PL.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.