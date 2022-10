[Deal du Jour] LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est l’adaptation de la célèbre saga dans l’univers LEGO. Il réunit les trois trilogies canoniques et permet de jouer les moments cultes des films. Riche en contenu, le jeu s’adresse aux plus jeunes comme aux fans de Star Wars.

C’est quoi, cette promotion sur le jeu ?

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est vendu au prix de 59,99 € sur le Playstation Store et le Microsoft Store. On le trouve habituellement autour de 40 € sur plusieurs sites marchands et il est ici proposé en version physique par Amazon au prix de 24,99 € sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.

C’est quoi, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker ?

En 2005 paraît le jeu vidéo LEGO Star Wars. Développé par le studio Traveller’s Tales, il revisite l’univers de la seconde trilogie Star Wars qui venait juste de se clore au cinéma. LEGO Star Wars II se focalise sur la trilogie originale et sort l’année suivante. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, sorti cette année, est basée sur les neuf films de la franchise, remaniés avec humour pour un plus jeune public.

Le gameplay très accessible est un mix entre action, exploration et aventure. L’idée principale du jeu est avant tout d’offrir une plongée dans l’ADN de Star Wars. Il se compose de séquences de duels de sabres lasers, de combats de vaisseaux, ou d’exploration de planètes. Pensez le jeu comme un best-of de la franchise, avec l’aspect loot et construction propre aux LEGO. Libre à vous de faire le jeu dans l’ordre que vous voulez et en ligne droite, afin d’éviter l’indigestion. Car oui, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est un jeu très généreux en contenu, au risque de proposer une histoire par moments décousue.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker // Source : Capture PS5

Le jeu LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est-il intéressant à ce prix ?

Moins de 25 € pour l’ensemble de la saga Star Wars en jeu vidéo LEGO, c’est une excellente affaire. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker s’adresse avant tout à de jeunes joueurs. Les LEGO prennent vie à l’écran et apportent la touche comique bienvenue au récit, parfois sombre, de la saga de George Lucas. Les animations sont excellentes et le travail de mise en scène est incroyable. L’ensemble des trois trilogies est refaite en brique LEGO, et les cinématiques sont d’excellentes factures. Le jeu est de ce fait une excellente porte d’entrée à l’univers très riche de Star Wars.

Sans être la folie technique, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est un joli jeu. Il arrive à retranscrire le plaisir et les sensations de jouer avec les briques de la marque danoise. Les personnages sont reconnaissables entre mille et vous vous ferez un plaisir de les collectionner, comme des vrais LEGO. Enfin, sachez que l’aventure est entièrement jouable en coopération locale, ce qui est la façon idéale pour découvrir le jeu en famille.

