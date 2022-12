La sélection de janvier 2023 ose une sélection 100 % en anglais pour les chaînes YouTube du mois. Parce que pourquoi pas.

Nouvelle année, nouvelle résolution ? Depuis quelques éditions déjà, nous vous proposons aussi des chaînes YouTube anglophones dans nos sélections mensuelles. Une ouverture qui permet de découvrir aussi ce qui se fait ailleurs, à condition d’avoir quelques notions en anglais — au besoin, il y a toujours le sous-titrage pour vous épauler.

Pour janvier, on se permet une petite folie : cinq chaînes uniquement en anglais. Mais si vous voulez vous retrouver la langue de Molière, n’hésitez pas à parcourir nos archives. Nous avons des dizaines de vidéos à vous recommander ! Si ce sont nos contenus qui vous intéressent, retrouvez-nous aussi sur YouTube, Instagram et TikTok. À bientôt !

Paolo from Tokyo

Paolo vit au Japon et parle couramment japonais. Il tient aussi une chaîne YouTube dont il se sert pour présenter toutes sortes de métiers, en suivant pendant 24 heures. Il y a déjà plus de trente vidéos de ce genre. Mais on trouve aussi quelques autres séries sur sa chaîne, appelée Paolo from Tokyo, On pense à ses guides touristiques, ses visites d’hôtels et toutes sortes vlogs.

Minute physics

Des notions et des questions de physique expliquées en quelques minutes ? C’est le créneau sur lequel s’est positionnée la chaîne Minute Physics. On y parle téléportation, panneau solaire, intelligence artificielle, trou noir, forme de l’univers, coronavirus, paradoxe, antimatière, ciel, et beaucoup d’autres choses. Le tout, avec des petits dessins griffonnés.

Google

Faut-il vraiment présenter Google ? Et était-il vraiment indispensable de mettre en avant la chaîne de l’entreprise ? Peut-être pas ! Mais on trouve quelques séries de vidéos qui valent le détour. On pense en particulier au format « Hacking Google », qui présente plusieurs histoires autour du piratage de la société et de ses plans pour se défendre.

How It Should Have Ended

Le titre de la chaîne How It Should Have Ended signifie littéralement « Comment cela aurait dû finir ». C’est exactement ça : il s’agit de revisiter la fin de films ou de séries et de s’imaginer une autre fin, sans plus plausible, mais assurément moins cinématographie. Forcément, après coup, on ne peut que se dire que les scénaristes nous prennent parfois pour des truffes.

Videogamedunkey

Videogamedunkey est une chaîne YouTube vraiment à part dans le paysage du jeu vidéo anglophone. L’auteur s’amuse à commenter les jeux, les conférences et les annonces du milieu en balançant pique sur pique, avec un petit ton provocateur, un peu nasillard et plein de mauvaise foi. C’est tout à la fois idiot et rigolo, comme ce passage étonnant d’Among Us en… modo solo.