Retrouvez notre sélection de chaînes YouTube pour octobre 2022, où l’on va parler de combat à l’arme blanche, de 3D, d’escalade, de fiction et de géopolitique.

Voilà notre sélection du mois d’octobre, avec de l’escalade, de la géopolitique, de la modélisation 3D, de la fiction et du combat à l’arme blanche. On espère que cela vous permettra de rafraichir un peu vos abonnements sur YouTube. Et, si vous en voulez plus, n’hésitez pas à parcourir nos archives ! Retrouvez-nous aussi sur YouTube, Instagram et TikTok.

Vincent Grimpe

À Numerama, on aime bien l’escalade, surtout en salle. On est plusieurs à pratiquer et le niveau est hétérogène. Vincent aussi pratique la grimpe. C’est d’ailleurs ce qui l’a poussé à ouvrir une chaîne YouTube. On peut le suivre en train d’expérimenter des voies plus ou moins dures et prodiguer des conseils. Si vous êtes déjà un ou une crack, peut-être n’en aurez-vous pas besoin !

Pwnisher

Il est rare de voir des chaînes anglophones dans notre sélection mensuelle, mais de temps en temps, on se permet un écart. La chaîne Pwnisher est l’une de ces exceptions. Pourquoi ? Parce que l’on adore ses vidéos de défi en matière d’effets visuels : le site challenge des artistes avec un concept. Ensuite, à eux de le concrétiser. Vous avez un exemple ci-dessous. C’est génial.

Entrer En Lice

Sur la chaîne Entrer En Lice, on va parler bagarre. Mais pas de MMA, Krav Maga ou Ju-Jitsu brésilien. Plutôt de combats à l’arme blanche, de guerriers antiques, mais de toutes sortes de techniques. Vous apprendrez, par exemple, que si avoir une épée dans le dos, c’est excessivement classe, c’est tout à fait inefficace. Et, vous verrez aussi des analyses de duels dans certaines œuvres.

Chronik Fiction

La chaîne Chronik Fiction sur YouTube a eu une idée originale : mettre en scène un « coroner », c’est-à-dire un fonctionnaire missionné pour élucider les circonstances de la mort d’une personne, pour se pencher sur des classiques de cinéma, du petit écran et aussi, parfois, du jeu vidéo. Et, pour cela, la chaîne utilise des personnages de fiction pour parler de fiction. Habile.

7 Jours sur la Terre

On propose en général des chaînes françaises dans notre sélection mensuelle de chaînes YouTube à suivre, mais celles-ci sont souvent animées par des Français. Et, pourquoi pas aller en direction du Québec, pour une fois ? C’est ce que l’on vous propose avec 7 Jours sur la Terre, une chaîne dédiée à la géopolitique et à l’histoire.