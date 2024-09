Lecture Zen Résumer l'article

Discipline, maîtrise, conscience de soi et de ses gestes, analyse du risque et du terrain, adaptation permanente… voilà des traits de caractère et connaissances que partagent alpinistes et grimpeurs. Et comme la technologie fait des merveilles, il est de plus en plus simple de faire des vidéos magnifiques de leurs exploits individuels ou collectifs. Notre petite sélection d’aventures dans les sommets devrait vous ravir.

Vous avez adoré ou détesté « Kaizen », la vidéo de l’influenceur Inoxtag à la conquête de l’Everest ? Qu’importe, vous l’avez vue comme 17 millions de personnes ou en avez entendu parler et vous avez peut-être découvert un genre grâce à lui : le documentaire d’alpinisme ou d’escalade. Cela tombe bien, c’est ma passion depuis quelques années et entre les gros blockbusters et les films documentaires plus intimistes issus des festivals (Reel Rock, Montagne en Scène…), vous avez un univers entier qui s’ouvre à vous.

Le plus simple si vous avez envie de binge watcher des grimpeurs, grimpeuses et alpinistes, est d’aller dans la section escalade de Redbull TV. Vous pouvez enchaîner plus d’une centaine d’épisodes ébouriffants, souvent de grande qualité. Mais si vous êtes venus là pour dénicher quelques pépites, c’est juste en dessous.

The Alpinist // Source : Capture d’écran

The Alpinist

Un jeune homme de 23 ans timide, discret, très peu tourné vers la célébrité et les caméras, vivant sans smartphone et sans voiture et préférant repousser les limites de ses compétences à la diffusion de ses exploits… clairement, on est loin du stéréotype moderne. Et pourtant, il s’agit peut-être de l’alpiniste le plus talentueux de l’histoire moderne.

Pourquoi garde-t-on autant de mystère sur son identité ? Eh bien pour ne pas vous révéler les arcanes de ce documentaire sublime, enchaînant les plans à couper le souffle, réalisés par une équipe qui a dû faire avec une contrainte encore plus extrême que la montagne : le sujet qui refuse la caméra.

À voir absolument !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Black Ice

Alpinisme et escalade, des sports pour personnes aisées ? Grosso-modo, oui. L’équipement et l’encadrement coûtent cher et la montagne demande un apprentissage et une discipline qui, souvent, se payent. C’est pour renverser cela que Manoah Ainuu, Conrad Anker et Fred Campbell ont embarqué des jeunes défavorisés des quartiers de Memphis dans une aventure de randonnée, de survie dans la neige et d’escalade de glace.

Un projet essentiel qui émane de la salle de bloc associative Memphis Rox, aux États-Unis, conçue pour démocratiser l’accès aux sports de grimpe extrêmes. Ce documentaire de 24 minutes, aussi bien filmé qu’inspirant, montre le quotidien d’individus qui ont connu la galère et font tout pour en faire sortir autant de gamins que possible.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The Dawn Wall

Tommy Caldwell, légende de l’escalade en grande voie, a ouvert un des circuits les plus difficiles de l’histoire de la discipline : le Mur de l’Aube, The Dawn Wall, sur El Capitan dans le parc de Yosemite. Ce documentaire de 2018 retrace l’épopée de 2015, qui a duré 19 jours, pendant lesquels Tommy Caldwell et son partenaire Kevin Jorgeson ont tout vécu — le pire comme le meilleur.

Le grimpeur, qui a au passage perdu des phalanges sans perdre son niveau et a été retenu otage par des terroristes dans les montagnes du Kirghizistan qu’il a héroïquement mis hors d’état de nuire pour sauver ses amis, a livré le meilleur de lui-même pour ce documentaire passionnant. Une véritable quête de dépassement de soi et des limites de l’humainement possible, sans assistance.

Malheureusement, aucune plateforme ne le diffuse aujourd’hui en France. Nous avons trouvé un lien sur YouTube… avec des sous-titres grecs.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Free Solo

Est-ce le vertige qui vous a touchés dans le documentaire d’Inoxtag ? Eh bien accrochez-vous, Free Solo est un monument du film de montagne, peut-être le seul à voir si vous souhaitez contempler la mort en face. Alex Honnold, la légende de l’escalade libre, grimpe seul et sans corde la voie Free Rider sur El Capitan.

Le film, oscar du meilleur documentaire, est aussi magistral que la prouesse, montrant tour à tour la préparation physique d’Alex, et sa terrifiante ascension. Un parcours qui revient près de 25 ans en arrière, sur les traces d’un garçon frêle qui deviendrait l’un des brillants grimpeurs de sa génération.

Vous l’avez déjà vu ? Enchaînez avec la vidéo du youtubeur sportif Magnus Midtbø, excellent grimpeur, qui se laisse embarquer par Alex Honnold dans une escalade libre… alors qu’il n’en avait jamais pratiqué. L’humain normal face au risque bien réel de la mort, comme vous ne l’avez probablement jamais vu.

Et si vous avez aimé la réalisation de Free Solo, il faut absolument enchaîner sur Meru, l’autre chef-d’œuvre de Jimmy Chin.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bonus audio : Mystère au sommet de l’Everest, un numéro d’Affaires Sensibles

En voiture ou en cuisine, vous n’avez pas l’occasion de mettre vos yeux sur un écran ? J’ai un petit bonus pour vous : Mystère au sommet de l’Everest, excellent numéro d’Affaires Sensibles (Fabrice Drouelle) qui raconte l’histoire de George Mallory et Andrew Irvine, une énigme montagnarde non résolue. Cette cordée à l’assaut de l’Everest est-elle la première à avoir atteint le sommet en 1924 ? On ne le saura jamais vraiment.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

YouTube Télécharger gratuitement