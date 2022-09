Naughty Dog a peut-être laissé des traces de son futur jeu dans The Last of Us Part I. Les fans sont en ébullition.

Remake visuellement impressionnant, The Last of Us Part I renfermerait-il quelques indices sur le futur projet majeur de Naughty Dog ? C’est ce que pensent certains fans après la découverte de plusieurs posters dans le jeu, posters qui suggèrent un univers de fantasy pour la suite du studio (et qu’on trouvait déjà dans The Last of Us Part II).

Dans un tweet publié le 5 septembre, le compte Naughty Dog Central a partagé plusieurs captures où on peut voir des créatures fantastiques (notamment un cheval ailé et un dragon) et une guerrière. « J’espère que c’est vrai ! J’ai toujours voulu un jeu Naughty Dog très créatif dans l’univers de la fantasy », se réjouit Lugman. D’autres préfèreraient voir les développeurs se lancer dans la SF.

Fans are speculating that art in TLOU1 are indicative of Naughty Dog's new IP. Seemingly would be a fantasy setting.



what do you think? pic.twitter.com/IV9tZZqULW — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 5, 2022

Naughty Dog dans la fantasy pour son futur projet ?

Si certains pensent qu’il s’agit d’un teasing, c’est tout simplement parce que Naughty Dog s’était servi de Uncharted 3: L’Illusion de Drake pour préparer l’arrivée de The Last of Us. Cette vidéo publiée en 2011 le prouve : on peut apercevoir un journal fictif évoquant une épidémie massive — événement qui constitue le point de départ de The Last of Us. Dans Uncharted 4: A Thief’s End, on peut trouver un poster The Last of Us: American Daughters. Ce jeu n’a jamais existé, mais c’était peut-être le nom initial de The Last of Us Part II (crédible, puisque centré sur deux héroïnes).

Ces quelques indices sont corroborés par des précédents travaux de Hyoung Nam partagés sur son compte ArStation. Cet artiste de Naughty Dog a publié, en 2021, des concepts ayant la fantasy pour orientation, sous l’appellation ‘The Woman of the North’. Il n’en a pas fallu beaucoup plus pour que certains fans imaginent le studio se lancer dans une aventure qui rappellerait The Witcher 3: Wild Hunt, à la fois grandiose et bien racontée.

Face à ce torrent de spéculation, Hyoung Nam avait modifié la description de ses travaux — personnels ? –, indique Eurogamer le 5 septembre. Depuis, il tente de faire croire aux gens qu’il s’agit d’un hommage à Assassin’s Creed Valhalla — sans que la ressemblance soit d’une évidence qui saute aux yeux.

Teasing dans The Last of Us Part I ? // Source : Capture Twitter

Il serait en tout cas très intéressant de voir Naughty Dog se lancer dans un univers qui ne serait pas réaliste (ce que sont Uncharted et The Last of Us) — qu’il relève de la fantaisie ou de la SF. Ces deux genres sont particulièrement populaires à l’heure actuel, qu’importe le média. Mais peut-être que le studio surprendra finalement tout le monde en annonçant The Last of Us Part III…