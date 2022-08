Microsoft a dévoilé les quatre jeux Xbox qui seront offerts aux abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate en septembre. Il y a un incontournable dans le lot.

Le mois d’août se termine, signifiant que Microsoft peut lever le voile sur les jeux vidéo qui seront offerts aux abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate dans les semaines à venir. Comme toujours, il y en a quatre.

Bonne nouvelle : comme pour la précédente sélection, il y a au moins un titre à ne pas louper en septembre. Il s’agit de Portal 2, tout simplement l’un des meilleurs jeux de tous les temps (pour qui apprécie les puzzles).

À noter que c’est la dernière fois que Microsoft offre des jeux Xbox et Xbox 360, a-t-il fait savoir à sa communauté en juillet. À compter du 1er octobre, il n’y aura plus que des productions sorties à partir de la génération Xbox One.

Les jeux Xbox offerts en septembre // Source : Microsoft

Le Xbox Live Gold est aujourd’hui proposé selon trois formules : un an (59,99 €), six mois (29,99 €) et trois mois (19,99 €). Il est par ailleurs inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate.

Les quatre jeux offerts sur Xbox au mois de septembre

Du 1er au 30 septembre : Gods Will Fall

Les Dieux sont un peu trop tyranniques dans ce jeu vidéo où l’objectif est donc de mettre fin à leur règne. Pour cela, vous prenez le contrôle d’un camp composé de huit survivants celtes.

Du 16 septembre au 15 octobre : Double Kick Heroes

Dans Double Kick Heroes, vous progressez à bord d’une Cadillac mortel, accompagné de riffs de métal bien énervés. Le but ? Nettoyer les autoroutes de la présence de zombies et autres milices.

Du 1er au 15 septembre : Thrillville

Un jeu de gestion très poussé, axé sur un parc d’attractions. On peut tout imaginer, des montagnes russes aux moindres karts

Du 16 au 30 septembre : Portal 2

Un modèle de jeu de réflexion, porté par une narration d’une intelligence rare. C’est un véritable monument, qu’il ne faut louper sous aucun prétexte. En plus, on peut y jouer en coopération.

