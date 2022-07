On le sait : Netflix va mettre de la publicité sur sa plateforme. Et c’est Microsoft qui va s’en charger.

La publicité dans l’explorateur de fichiers de Windows 10 n’était pas au goût de tout le monde, mais les techniques publicitaires du géant de Redmond ont visiblement tapé dans l’œil de Netflix. Le changement de paradigme décrié de la plateforme de streaming, qui mise désormais sur la publicité pour faire croître son chiffre d’affaires, sera accompagné par Microsoft. Dans une communication conjointe, Netflix et Microsoft ont annoncé ce partenariat qui en est « à ses débuts ».

Respecter la vie privée de ses clients

Pour Netflix, « Microsoft a prouvé sa capacité à prendre en charge tous le cahier des charges publicitaire alors que nous travaillons ensemble pour créer une nouvelle offre financée par la publicité. » La plateforme de SVOD affirme également que Microsoft a offert des garanties pour innover conjointement sur la technologie publicitaire et la méthode de vente tout en « respectant la vie privée des membres ». Un critère qui n’est pas souvent associé à la publicité, d’autant plus dans une logique où la recommandation basée sur des profils semble évidente — Netflix le fait déjà, en interne, pour proposer des séries TV et films adaptés à ses clients.

« Marriage Story » sur Netflix // Source : Netflix

Accusé de devenir le « câble américain » qu’il a tant combattu, Netflix ne se défend pas vraiment dans ce nouveau communiqué : offrir plus de choix aux consommateurs est une chose que le géant met dans la balance avec « une expérience plus premium que la télévision linéaire pour les partenaires publicitaires ».

Alors que la publicité linéaire perd en pertinence par rapport à la publicité ciblée présente sur le web et les applications, Netflix n’est pas complètement à côté de la plaque quand il évoque ce modèle. Reste que la plateforme s’est construite sur un rejet de ces normes et qu’elle aura des objectifs financiers différents au lancement de ces offres : Netflix marchera sur un fil quand il s’agira de satisfaire ses utilisateurs ou ses partenaires.