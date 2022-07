Déjà épinglé pour ses microtransactions honteuses, Diablo Immortal est maintenant victime d’un bug gênant qui touche son Passe de combat. Ça commence à faire beaucoup.

Il n’y a pas une semaine qui passe sans que Diablo Immortal ne fasse parler de lui pour de mauvaises raisons. Comme le rapporte PCGamesN dans un article publié le 26 juillet, plusieurs joueuses et joueurs rencontrent des problèmes avec le Passe de combat, qui permet de récupérer des récompenses — gratuites et payantes — à chaque palier franchi. Concrètement, ils ne reçoivent pas les points d’expérience normalement accordés.

Sur Reddit, on peut trouver plusieurs témoignages similaires, avec des millions de points d’expérience volatilisés sans trop que l’on sache pourquoi. « J’ai gagné deux rangs cette dernière heure. Le premier ne m’a rien donné, le second, oui », indique par exemple Titiputiraritu le 25 juillet. « J’ai perdu environ 6 niveaux », se lamente Alaschaa. Le hic ? Blizzard Entertainment est censé avoir corrigé ce souci rencontré dans Diablo Immortal… la veille.

Source : Blizzard

Diablo Immortal empile les problèmes

Dans un communiqué publié le 24 juillet, PezRadar, en charge de la communauté de Diablo Immortal, a expliqué que les développeurs avaient bien déployé un patch pour corriger le problème avec les points d’expérience. « Mes excuses pour ces désagréments, et je sais que celui lié à l’expérience était particulièrement pénible », indiquait-il. Sauf que le bug est visiblement toujours là, au moins pour une poignée d’irréductibles.

« Il y a eu un sujet de la part du community manager qui affirme que le bug avec l’expérience du Passe de combat a été corrigé. Je viens juste de gagner un rang après la remise à zéro hebdomadaire et je n’ai rien reçu. C’est au moins la troisième fois que ça m’arrive. C’est un bug majeur et c’est décevant de constater que Blizzard ne l’a pas encore rectifié », souligne The-Crawling-Chaos.

Pour certains, c’est déjà de l’histoire ancienne, mais tout ce qui a été perdu auparavant n’a pas été rétroactivement attribué. « C’est corrigé pour moi, mais, malheureusement, ils ne m’ont pas donné les points d’expérience que j’ai manqués », se plaint Tacosonamonday. Là encore, Blizzard Entertainment a loupé sa promesse : « L’équipe est en train de calculer l’expérience perdue de manière individuelle pendant la période du bug. Nous avons ces données. L’expérience sera rendue après les analyses. » La patience des joueurs a ses limites.

C’est à l’arrivée une affaire de plus à mettre sur le compte de Diablo Immortal, qui a provoqué l’ire des joueuses et des joueurs dès sa sortie à cause de son économie qu’on peut facilement critiquer — mais 100 % assumée par Blizzard Entertainment.