Des passionnés de Stray s’amusent à décoder le langage étrange du jeu vidéo. Le processus est long.

Dans Stray, on incarne un petit chat roux perdu dans une ville futuriste — d’où il faut s’échapper. L’objectif, simple, permet aux joueuses et aux joueurs de se concentrer sur l’exploration, avec plusieurs secrets à percer. Par exemple, les développeurs se sont amusés à imaginer un langage en phase avec l’univers du jeu. Il est incompréhensible, sauf à passer par un long processus de décryptage. Une tâche que s’emploient à réaliser des passionnés, rapportent GameRant dans un article publié le 26 juillet et RockPaperShotgun le 25 juillet.

Dans un sujet partagé le 19 juillet, l’internaute Josh Wirtanen annonçait qu’il a « complètement décodé le langage de Stray » — ce qui s’avère loin d’être vrai. Mais il a, à cette occasion, partagé sa méthode de décryptage, consistant à trouver un alphabet qui correspond aux lettres que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Il explique s’être servi des noms des chapitres qui mélangent le langage fictif et notre propre langage, ainsi que les morceaux de musique qu’on peut ramasser dans le jeu.

L’alphabet de Stray. // Source : imgur

L’étrange langage de Stray déjà décodé ?

« Une fois que vous pouvez lire les textes dans le jeu, je dois avouer que l’univers prend vraiment vie. Vous pouvez ensuite décoder les graffitis, les néons et les posters », révèle Josh Wirtanen. Il livre plusieurs exemples crédibles : un journal porte le nom de ‘Droids News’ tandis qu’un sac affiche ‘Best Bag’. Il doit néanmoins admettre que certaines traductions donnent des résultats plus hasardeux. Il s’est aussi rendu compte qu’une suite spécifique de signes était traduite de plusieurs façons différentes par l’outil disponible dans le jeu. Une preuve qu’il y a encore une part de mystère dans les textes imaginés par BlueTwelve Studio.

Traduction 1 Traduction 2

Pour plusieurs membres de Reddit, Stray réunirait en réalité plusieurs langages codés : il y en aurait au moins trois. Le premier serait le même que celui découvert par Josh Wirtanen (27 caractères, avec la lettre ‘P’ doublée). Le deuxième contiendrait 22 caractères et ne serait que partiellement déchiffré. Malgré ces nombreuses découvertes, l’utilisateur studiotheque craint que certains signes ne soient que « du charabia ». Peut-être que les développeurs ont pris un malin plaisir à associer de vrais textes à des phrases qui ne veulent rien dire.

En tout cas, le lexique complexe de Stray est en train de créer une émulation au sein de la communauté, avec des fans qui se torturent l’esprit pour résoudre un puzzle très complexe. « J’espère qu’il y a vraiment un alphabet dans le jeu. Ce serait incroyable qu’il soit décodé », admet —an0nymous—. Qu’il se rassure, plusieurs personnes sont sur le dossier.