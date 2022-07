Blizzard Entertainment a ajouté une fonctionnalité particulièrement attendue dans Diablo Immortal : la possibilité de changer de classe sans perdre sa progression. Bonne nouvelle : c’est gratuit.

Avant le lancement de Diablo Immortal, Blizzard Entertainment avait annoncé une fonctionnalité inédite dans l’histoire de la saga culte : la possibilité de changer sa classe, sans perdre toute sa progression. Dans un communiqué publié le 19 juillet, l’entreprise annonce son lancement. Bonne nouvelle : c’est gratuit.

Le changement de classe permet d’expérimenter dans Diablo Immortal. On peut par exemple commencer l’aventure dans la tenue d’un Barbare, puis décider, au bout de plusieurs heures, de devenir un Nécromancien. On pouvait déjà le faire auparavant, mais en acceptant de tout recommencer depuis le début. Il s’agit d’une vraie opportunité pour les joueuses et les joueurs qui ne veulent pas s’enfermer dans une seule spécialité.

Changement de classe dans Diablo Immortal // Source : Blizzard Entertainment

Quelles sont les conditions pour changer de classe dans Diablo Immortal ?

Attention, on ne pourra pas changer de classe à l’envi. Blizzard Entertainment impose quelques restrictions, à commencer par la nécessité d’atteindre le niveau 35 pour pouvoir accéder à la fonctionnalité. Par ailleurs, on ne peut changer de classe qu’une fois tous les sept jours. Cette limite ne s’applique pas si on désire revenir en arrière (mais il faudra de nouveau attendre pour rechanger). Ces obstacles sont acceptables : sans eux, les gens pourraient faire n’importe quoi.

Si le changement de classe est gratuit, une bonne nouvelle compte tenu de l’économie contestable de Diablo Immortal, il pourrait y avoir des formes payantes à l’avenir. « Actuellement, la possibilité d’acheter des changements de classe supplémentaires n’est pas prévue », tente de rassurer Blizzard Entertainment. Mais cette phrase prouve que l’éventualité a été explorée.

Voilà ce qui se passe quand vous changez de classe dans Diablo Immortal :

Réinitialisation complète des arbres de compétences ;

Possibilité de choisir l’apparence du personnage ;

Accès à un équipement de remplacement, dont le rang est équivalent à celui que vous avez.

Les liens sociaux (clans, troupes de guerre…) sont conservés, tout comme les équipements et éléments cosmétiques liés à votre précédente classe. Non, vous ne perdrez pas toutes ces jolies armures achetées à prix d’or.