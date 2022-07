Le prochain supplément pour le jeu de rôle Dungeons & Dragons sort demain en boutique. Découvrez son contenu français en avant-première sur Numerama.

Il y a quelques mois, on vous avait présenté Dungeons & Dragons : L’Essentiel, le kit d’introduction parfait pour s’initier aux jeux de rôle. Si vous avez accroché à cette pratique, sans doute vous êtes-vous procuré d’autres ouvrages (le Manuel des joueurs sûrement, peut-être même le Guide du maître, ou pourquoi pas le Manuel des monstres).

Une fois plongé dans ce loisir, il faut bien avouer qu’on a tendance à en vouloir toujours plus, et chaque supplément de règles ou de contexte est le bienvenu. Ça tombe bien, puisque dès demain sort en boutique la version française du Chaudron des Merveilles de Tasha.

Faisons un tour d’horizon de ce que vous y trouverez. Mais d’abord, qui est donc cette Tasha ?

Tasha la magicienne

Elle a même droit à plusieurs cartes dans Magic // Source : Wizards of the Coast

Tasha, également parfois appelée Iggwilv, est une puissante magicienne de Faucongris, un des décors de campagne du jeu. Connue pour son immense pouvoir et son penchant pour la manipulation, elle est également l’autrice du Démonomicon, le plus complet et blasphématoire des tomes de démonologie dans tout le multivers. Son sort le plus connu est le bien nommé « Fou rire de Tasha », provoquant des fous rires à sa cible, l’empêchant ainsi d’agir pendant de longues minutes.

Créée par Gary Gygax lui-même, le papa de Dungeons & Dragons, elle fut désignée comme l’un des plus grands méchants de l’histoire du jeu. Rien que ça. Le personnage lui fut inspiré par l’épopée finnoise Kalevala. Selon l’auteur, son nom vient d’une petite fille qui lui envoyait des lettres, dans lesquelles elle lui demandait de créer un sort impliquant le rire.

Quoiqu’il en soit, elle est suffisamment importante dans l’univers du jeu pour avoir le droit à un supplément à son nom.

Le Chaudron des Merveilles de Tasha

Le Chaudron des Merveilles de Tasha est donc un supplément de règles pour Dungeons & Dragons. Cela signifie qu’il contient des pièces qui s’ajoutent aux règles des livres de base, pour étendre les possibilités des joueurs, mais aucune description d’univers, aucun scénario ni aucun élément narratif. L’ouvrage est parsemé de petites notes contextuelles de Tasha elle-même, non dénuées d’humour et de sarcasme.

Sans entrer dans les détails, vous y trouverez notamment :

Source : Wizards of the Coast

Une nouvelle classe, l’artificier, maître des inventions magiques et une vingtaine de nouvelles sous-classes ;

De nouveaux dons et aptitudes de classes ;

Un système de mécénat pour souder votre groupe autour d’un objectif commun (un dragon ancien qui finance vos aventures par exemple) ;

Des nouveaux sorts et objets magiques ;

Des énigmes et des pièges pour mettre vos joueurs à l’épreuve.

Et surtout, ce qui est peut-être l’élément le plus inattendu, le livre propose une plus grande liberté et souplesse dans la création de votre personnage. En effet, tous les éléments, avantages, traits, etc., de votre héros ne sont plus nécessairement liés à sa race ou son origine. Là où, précédemment, les elfes étaient obligatoirement plus dextres et les nains mieux constitués, le joueur a maintenant la possibilité de créer son personnage tel qu’il le souhaite, sans qu’aucune considération raciale ne lui soit plus imposée.

Le supplément en VF, en avant-première sur Numerama

En partenariat avec Wizards of the Coast, l’éditeur du jeu, nous vous proposons de découvrir avec un peu d’avance une double-page de la version française du supplément. Il s’agit de l’introduction au troisième chapitre, le recueil de magie, qui s’étend sur une trentaine de pages et propose une vingtaine de nouveaux sorts et le double d’objets magiques.

Source : Wizards of the Coast

Bref, Le Chaudron des Merveilles de Tasha propose de nombreuses possibilités pour enrichir les aventures de vos héros. Et si vous en voulez encore davantage, d’autres suppléments de règles sauront vous combler : Le Guide complet de Xanathar (déjà paru) ou Mordenkainen présente : Les Monstres du Multivers (à paraître en septembre).

