Jusqu’au 7 juillet 19h, Steam tient ses classiques soldes d’été. Tâchons d’y dénicher les meilleures offres au sein de – littéralement – des milliers de jeux en promotion.

C’est quoi, les soldes Steam ? Vraiment ? Dois-je réellement vous expliquer le concept de soldes ou bien ce qu’est Steam, toujours la principale plateforme dématérialisée pour acheter ses jeux PC en 2022 ? Cette année, Valve a décidé d’adopter un thème « rétro rigolo » pour son événement, tandis que des catégories (genres ou thèmes) sont là pour tenter d’aiguiller les acheteurs dans un catalogue toujours plus gigantesque.

Comment avez-vous effectué cette sélection, du coup ? De manière parfaitement subjective objective. Outre les plus grosses promotions sur des jeux récents, nous avons relevé quelques titres véritablement cultes et à prix doux, ou à l’inverse un peu plus méconnus et peu mis en avant sur Steam et qui méritent votre attention. Nous avons aussi essayé de varier les genres afin de contenter tout le monde (quelle idée).

Et alors, elle arrive cette sélection ? Que vous êtes pressés. La voici.

Northgard : The Viking Age Edition (à -59%, 28,25 euros)

Northgard // Shiro Games

Démarrons par un jeu français. Northgard, ici dans une édition comprenant tous ses DLC pour une dizaine de clans en plus à jouer (mais vous pouvez aussi ne prendre que le jeu de base), est un excellent jeu de stratégie en temps réel. En solo ou en multijoueur, charge à vous d’aider votre clan à survivre aux autres et aux éléments dans un titre riche qui ouvre la voie à Dune : Spice War.

Yakuza : Like a Dragon (à -55%, 26,99 euros)

Yakuza : Like a Dragon // Sega

Passer de combats en temps réel à du tour par tour façon RPG était un pari risqué pour la vénérable saga Yakuza et Yakuza : Like a Dragon. Mais la décision était la bonne, puisque cet opus est une réussite de tous les instants, tant au niveau de son gameplay que de son intrigue portée par un nouveau héros flamboyant. Vivement la suite.

Metro Exodus – Gold Edition (à -70%, 11,99 euros)

Metro Exodus // Deep Silver

S’il fait trop chaud pour vous IRL, direction le froid (et l’horreur) de Metro Exodus. Nous avons retenu l’édition Gold de ce solide FPS pour profiter de ses deux DLC à moindre coût. Attention toutefois de posséder un PC relativement solide pour pouvoir en parcourir les terres dévastées dans de bonnes conditions.

Psychonauts 2 (à -50%, 29,99 euros)

Psychonauts 2 // Microsoft Game Studios

Il aura fallu être très patient pour la sortie de Psychonauts 2, mais cela valait véritablement le coup. Le jeu d’aventure ne réinvente certes rien et se montre très classique dans son gameplay qui sent bon les décennies passées, mais les sensations manette en main sont là, tandis que l’ambiance et la direction artistique ne font que renforcer la bonne humeur communicative qui suinte du titre.

Tekken 7 (à -85%, 5,99 euros)

Tekken 7 // Bandai Namco

Envie de régler vos comptes avec des inconnus en ligne ou de perdre vos amis sur un canapé ? Rien de mieux pour cela qu’un petit Tekken 7. Nous avons retenu la version basique du jeu de combats, mais ses (très) nombreux DLC et pass saisonniers sont également en promo pour y ajouter un casting massif.

Lego Star Wars : La Saga Skywalker (à -25%, 37,49 euros)

Lego Star Wars : la Saga Skywalker // Warner Bros.

Terminons cette courte sélection avec un jeu pour les (grands) enfants : Lego Star Wars : La Saga Skywalker. Du fait de sa récente date de sortie, le jeu jouable seul ou en coop’ est encore assez peu soldé, mais vous aurez de quoi vous occuper et rigoler pendant un bon moment.