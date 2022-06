On comprend un peu plus de quoi il en retourne vraiment dans Sonic Frontiers, prochaine aventure du hérisson bleu de Sega qui n’a pas convaincu avec sa première vidéo de gameplay.

Sonic erre-t-il vraiment sans but dans sa future aventure baptisée Sonic Frontiers ? La question méritait d’être posée après la première longue vidéo de gameplay diffusée par Sega. Les fans du hérisson n’ont d’ailleurs pas tardé à partager leur stupéfaction devant les images, appelant carrément à retarder le jeu par crainte du pire. Grâce à une nouvelle vidéo publiée dans le cadre du Nintendo Direct mini et à des impressions partagées par Polygon le 28 juin, on en sait davantage sur ce Sonic Frontiers.

Et les dernières nouvelles sont plutôt positives. Ainsi, Sonic Frontiers, derrière son aventure en monde ouvert (Sega préfère appeler ça une « zone ouverte »), proposera des niveaux traditionnels Cyber Space. Ils feront directement aux échos aux anciens épisodes de la saga, avec des portions en 2D à l’ancienne, et d’autres en 3D qui rappellent Sonic Adventure. « On dirait que ces niveaux Cyber Space constituent l’argument principal de Sonic Frontiers », indique le journaliste de Polygon.

On comprend un peu mieux Sonic Frontiers

Attention, on ne pourra visiblement pas enchaîner ces niveaux comme on le souhaite. Pour accéder à Cyber Space, il sera nécessaire d’explorer le monde ouvert la zone ouverte pour récupérer des objets spécifiques en battant des boss. La taille des ennemis est très variable, mais ils arborent tous un design très futuriste (ce qui les rend étranges et intrigants). Sonic débloquera des compétences très utiles pour les combats. Par exemple, il sera possible d’étourdir les ennemis avec une compétence appelée Cyloop (par ailleurs opérationnelle pour interagir avec les décors).

« Je peux imaginer une boucle de gameplay où vous explorez le monde ouvert, résolvez des puzzles et battez des boss dans le but d’accéder à des portails qui vous envoient vers le Cyber Space pour du gameplay Sonic plus classique », indique le journaliste de Polygon. En d’autres termes, tout porte à croire que Sonic Frontiers est en réalité un jeu deux-en-un qui combinent des éléments modernes (le genre monde ouvert, toujours très populaire) et d’autres du passé (les niveaux traditionnels). Cette structure présente un risque certain si les environnements ouverts se révèlent vides et sans âme.

Sonic Frontiers // Source : Sega

En tout cas, on saisit un peu mieux pourquoi le producteur de Sonic Frontiers a déclaré que les joueurs jugent sans vraiment comprendre le gameplay. Des propos maladroits, sinon arrogants, qui trahissent un problème de communication autour de cette grosse production attendue pour la fin d’année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC.