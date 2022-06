C’est la surprise de TikTok : le réseau social annonce la sortie d’un album compilant les chansons qui ont connu un grand succès sur la plateforme.

Ce sont des chansons que vous reconnaitrez sans doute, si vous fréquentez assidument TikTok : Wellerman – Sea Shanty de Nathan Evans, No Roots d’Alice Merton ou encore Wipe It Down de BMW Kenny, qui a donné lieu au challenge #wipeitdown sur le réseau social. Toutes figurent dans un projet étonnant de la plateforme, consistant à les compiler dans un album.

Pour aller plus loin Vous ne comprenez rien à TikTok ? Voici comment utiliser l’application préférée des ados

Nathan Evans, avec sa chanson qui a connu un beau succès sur TikTok. // Source : Capture d’écran

Vous avez bien lu : TikTok met un pied dans l’industrie musicale avec la sortie d’un album contenant 18 titres intimement liés au site communautaire. Pieces de Danilo Stankovic, Monkeys Spinning Monkeys de Kevin MacLeod, Oh No ou encore Bongo Cha Cha Cha… autant de titres qui ont largement eu leur succès sur la plateforme, avec moult réutilisations virales.

C’est d’ailleurs parce que ces titres se sont propagés énormement sur TikTok que l’entreprise les a choisis. TikTok Classics : Meme and Viral Hits, le nom de l’album, est disponible en aperçu, avec un extrait de 30 secondes à chaque fois. Les premiers singles seront disponibles le 8 juillet sur diverses plateformes de streaming.

TikTok tente la sortie de l’album en CD…

Quant à l’album, il faudra attendre août. Il sera non seulement disponible en album sur Spotify et compagnie, mais il sera aussi édité en CD et vinyle avec le concours du label Warner Classics. Absolument : le réseau social a choisi de sortir son projet dans des formats qui ne sont plus guère utilisés par les jeunes générations, qui sont en nombre sur la plateforme. Téméraire !

Que TikTok expérimente une telle sortie musicale n’est finalement pas si absurde, tant la musique se trouve au cœur du service. Le succès de l’appli est venu de ses fonctionnalités permettant de se filmer facilement en train de danser et de chanter en playback, et ensuite de partager le résultat avec le reste d’Internet. La popularité ne s’est pas démentie depuis.

On danse, on chante, on se challenge, on fait des blagues sur TikTok. Et bien d’autres choses aussi. // Source : Nino Barbey pour Numerama

« La musique est au cœur de l’expérience TikTok. Avec TikTok Classics, nous voulons contribuer à rendre accessible tous les genres musicaux sur notre plateforme », a commenté Michael Kümmerle, en charge des opérations musicales pour le site en Allemagne, Autriche et Suisse. Car derrière l’album, il y a une tentative : faire découvrir la musique classique aux jeunes.

…et ose la réorchestration en musique classique

Quiconque connait bien ces différents titres ne pourra remarquer qu’une chose à l’écoute des extraits disponibles aujourd’hui : l’album a une teinte particulière. Ce ne sont pas exactement les titres utilisés par TikTok, mais des réorchestrations par une troupe allemande, le Babelsberg Film Orchestra. Une relecture plus symphonique de certaines œuvres.

« Nous voulons montrer les possibilités, la portée et le son incroyable d’un orchestre symphonique dans un nouveau contexte ; susciter la curiosité et partager notre passion pour la musique classique avec la communauté TikTok », ajoute Markus Petersen, vice-président senior des opérations globales et du développement des affaires chez Warner Classics.

Ces reprises prendront-elles auprès du public ? Le label veut y croire, en notant que TikTok est déjà devenue un outil de découverte musicale, y compris pour un genre qui peut sembler exigeant et élitiste comme la musique classique. Mais c’est sans doute lorsque l’album sera disponible que l’on pourra le savoir. Si titres seront repris sur TikTok, alors le pari sera réussi.