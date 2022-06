Un passionné s’est amusé à assembler la plus grosse Xbox jamais conçue. Et cette Xbox Series X qui fait la taille d’un frigo est 100 % fonctionnelle.

Tout est parti d’une blague que Microsoft a fini par prendre au sérieux. Quand l’entreprise a dévoilé le design de la Xbox Series X — la console la plus puissante de l’histoire –, beaucoup l’ont comparée à un frigo. La multinationale ne s’en est pas vexée et a préféré s’emparer du troll. Elle a créé un vrai frigo américain Xbox puis en a lancé une version mini, vraiment commercialisée. Le YouTuber Michael Pick a voulu aller plus loin : assembler une Xbox Series X de la taille d’un frigo, mais pleinement fonctionnelle.

L’intéressé a dévoilé son projet dans une vidéo publiée le 20 juin. Où on peut découvrir une Xbox Series X reproduite à l’identique, mais avec des mensurations immenses : elle mesure 2,08 mètres de haut et 1,04 mètre de large, tandis qu’elle pèse 113,4 kilogrammes. Ces chiffres lui valent logiquement le record de la plus grosse Xbox jamais assemblée — aux yeux du Guinness World Records.

Une Xbox géante, avec une Xbox normale dedans

Cette Xbox Series X a nécessité plusieurs semaines de travail. Elle se compose d’une structure mélangeant des gros panneaux en bois et des pièces réalisées à l’aide d’une imprimante 3D. Michael Pick n’a pas voulu lésiner sur les détails, qui sont beaucoup moins grossiers que sur le frigo conçu par Microsoft. Par exemple, il s’est amusé à recréer la partie supérieure creusée, en collant ensemble plusieurs éléments identiques (une étape qui a duré deux semaines). Il avoue s’être donné du mal pour rien, puisque peu de monde verra le haut de sa Xbox.

Xbox Series X de la taille d’un frigo // Source : YouTube Michael Pick

Michael Pick, qui a aussi donné naissance à une Nintendo Switch et à un pistolet Nerf géants, a par ailleurs créé des faux ports à l’arrière, ainsi qu’un bouton d’alimentation lumineux. L’illusion est parfaite : cette Xbox Series X a toutes les caractéristiques d’une Xbox Series X, sauf qu’elle sera très difficile à placer dans votre salon (même la PS5 est riquiqui à côté).

La vraie Xbox Series X est cachée dans la grosse // Source : YouTube Michael Pick

Pour fonctionner, la création s’appuie sur un tiroir renfermant… une vraie Xbox Series X (une astuce qui fait penser à des poupées russes). Dernier détail : les boutons en façade de la grosse Xbox communiquent avec ceux de la vraie (grâce à des servomoteurs contrôlés à distance). La magie se brise seulement quand il faut insérer/éjecter un disque — une manipulation qui nécessite d’avoir accès à la petite Xbox Series X.